إيلون ماسك يختبر موظفيه ببريد عاجل!

أرسل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا وسبيس إكس ومؤسس xAI، بريداً إلكترونياً عاجلاً لموظفي شركته يطالبهم بملخص من صفحة واحدة يوضح إنجازاتهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية وخططهم للأربعة المقبلة. الطلب جاء في وقت تشهد فيه الشركة اضطرابات، بينها تسريحات جماعية شملت أكثر من 500 موظف من فريق بيانات التعليقات المسؤول عن تدريب روبوت المحادثة "غروك".

ويواصل ماسك اتباع نمط مراجعات الأداء السريعة والحازمة الذي اعتمده سابقًا في شركاته، من طباعة الأكواد في تويتر، إلى رسائل المطالبة بإنجازات أسبوعية في مهامه الاستشارية الحكومية.

بالتوازي، أعلنت xAI عن خطط لتوظيف مدرسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي بمجالات متعددة، مع رفع أجور هذه الفئة إلى 45-100 دولار في الساعة، ما يعكس توجهًا لإعادة بناء الفريق بعد موجة التسريحات الأخيرة.

ومنح أغنى رجل في العالم موظفي الذكاء الاصطناعي مهلة 48 ساعة لتقديم ملخصات إنجازاتهم وخططهم المستقبلية، يأتي هذا الطلب في إطار متابعة ماسك المستمرة لأداء فريقه وتقييم إنتاجيتهم بشكل دوري.

ووفقاً لشبكة "CNN" قال ماسك في البريد الإلكتروني "أرسلوا ملخصاً من صفحة واحدة لما أنجزتموه في الأسابيع الأربعة الماضية وما تنوون إنجازه في الأسابيع الأربعة القادمة".

استمرار نمط مراجعات الأداء عند ماسك

يتبع هذا الطلب أحدث نمط معروف عن ماسك في طلب تقارير إنتاجية الموظفين عبر مختلف شركاته.

في أغسطس 2024، أرسل رسائل مماثلة لموظفي X (سابقًا تويتر) يطلب فيها ملخصات عن مساهماتهم الشهرية والسنوية لتحديد جوائز الأسهم والخيارات.

خلال دوره الاستشاري القصير في قسم كفاءات الحكومة، تلقى الموظفون الفيدراليون رسائل جماعية تطلب قوائم بالإنجازات الأسبوعية، مع تهديد ماسك بأن عدم الرد سيُعتبر استقالة. وتم إلغاء البرنامج الفيدرالي في النهاية بعد أن حذرت الوكالات موظفيها في المجالات الحساسة بعدم الرد. وعندما استحوذ ماسك على تويتر في 2022، طلب من المطورين طباعة الأكواد التي كتبوها، ثم أمرهم لاحقًا بتدمير هذه النسخ المطبوعة.

تسريحات

يأتي بريد مراجعة الإنتاجية خلال فترة فوضوية لشركة xAI. وذكرت مجلة Business Insider الأسبوع الماضي أن الشركة قامت بتسريح مئات الموظفين من فريق بيانات التعليقات، الذي يدرب روبوت المحادثة Grok AI. شملت التخفيضات أكثر من 500 موظف يساعدون في تحسين دقة وموثوقية Grok من خلال تقييم الردود وتصنيف المحتوى.

على الرغم من أن القيادة أخبرت الموظفين خلال اجتماع شامل يوم الاثنين بأن التسريحات انتهت، إلا أن عمليات فصل إضافية حدثت بعد ساعات قليلة. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع التوظيف لمدرسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي عبر مجالات تشمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمالية، والطب، مع زيادة الرواتب من 35-65 دولاراً في الساعة إلى 45-100 دولار للوظائف المتخصصة الجديدة.