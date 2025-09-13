عالم بارز في غوغل يكشف مهارة واحدة فقط تنقذ جيل المستقبل!

أكد ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديب مايند" التابعة لغوغل والعالم الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024، أن المهارة الأهم لجيل المستقبل ستكون "تعلّم كيفية التعلّم"، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل تطور الذكاء الاصطناعي ودخوله بقوة إلى مجالات التعليم والعمل.

وجاءت تصريحات هاسابيس خلال فعالية أقيمت مساء أمس الجمعة في مسرح "أوديون هيرودس أتيكوس" الروماني التاريخي عند سفح الأكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا، بحضور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث ناقشا معاً مستقبل الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأخلاقيات والديمقراطية، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وقال هاسابيس: "من الصعب عادة التنبؤ بما سيحدث بعد عشر سنوات، أما اليوم ومع التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، يصبح الأمر أكثر صعوبة. الشيء الوحيد المؤكد هو أننا مقبلون على تغييرات هائلة".

وأضاف أن المستقبل القريب قد يشهد ظهور "الذكاء الاصطناعي العام"، وهو نموذج متطور يتمتع بقدرات شبيهة بقدرات الإنسان أو يتفوق عليها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام "وفرة جذرية" في الموارد والاكتشافات العلمية، رغم ما يحمله من تحديات ومخاطر.

وشدد العالم البريطاني ذي الأصول القبرصية اليونانية على أن مواجهة هذه التحولات تستلزم امتلاك "مهارات عليا" أو ما يُعرف بالـ"ميتا-مهارات"، مثل إتقان أساليب التعلّم السريع والتكيف مع مجالات جديدة، إلى جانب المعرفة التقليدية في الرياضيات والعلوم والآداب.

وأوضح: "الشيء الذي سنعرفه جميعاً هو أنك ستحتاج إلى التعلّم باستمرار طوال مسيرتك المهنية".

يُذكر أن هاسابيس أسس "ديب مايند" في لندن عام 2010 قبل أن تستحوذ عليها غوغل عام 2014. وفي العام الماضي، نال جائزة نوبل في الكيمياء إلى جانب باحثين آخرين، تقديراً لابتكاره أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ الدقيق بطيّات البروتينات، وهو إنجاز وُصف بأنه ثورة في مجال الطب واكتشاف الأدوية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات الحكومية، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة قد تؤدي إلى اتساع فجوة اللامساواة الاقتصادية على مستوى العالم.

وقال: "ما لم يلمس المواطنون فوائد شخصية مباشرة لهذه الثورة، فإنهم سيصبحون متشككين. وإذا رأوا ثروات هائلة تُخلق لدى عدد محدود من الشركات، فذلك سيكون وصفة لاضطرابات اجتماعية كبيرة".

وفي لفتة طريفة، شكر ميتسوتاكيس ضيفه هاسابيس – الذي ينحدر والده من أصول قبرصية يونانية – على إعادة جدولة عرضه بحيث لا يتعارض مع مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين اليونان وتركيا، والتي انتهت لاحقاً بخسارة المنتخب اليوناني بنتيجة 94 – 68.