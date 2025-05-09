سؤال بسيط من جيف بيزوس في مقابلات العمل يحدد مستقبلك المهني

كشف دان روز، أحد كبار التنفيذيين السابقين في شركة أمازون، عن أحد الأسئلة البسيطة وغير المتوقعة التي كان جيف بيزوس يطرحها على المتقدمين للوظائف في الشركة، وهو: "هل تعتبر نفسك شخصًا محظوظًا؟".

هذا السؤال البسيط ظاهريًا كان يحمل الكثير من المعاني في نظر بيزوس، إذ كان وسيلة لقياس التفاؤل، التواضع، والاستعداد للاستفادة من الفرص – وهي خصال يراها ضرورية للنجاح في بيئة العمل في أمازون.

ما الإجابة الصحيحة؟

وفقًا لروز، الذي شغل مناصب عليا في أمازون قبل أن ينتقل إلى "فيسبوك"، كان بيزوس يفضل المرشحين الذين يعترفون بأنهم كانوا محظوظين في مسيرتهم، لكنهم أيضًا بذلوا جهدًا حقيقيًا للاستفادة من ذلك الحظ.

الإجابة النموذجية التي تثير إعجاب بيزوس كانت تبدأ بـ:"نعم، أنا محظوظ. لقد عملت بجد، لكن لا يمكن إنكار أن العديد من الأمور سارت لصالح مسيرتي، وقد استغليت ذلك بأفضل شكل."

إجابات تضمن الرفض

بالمقابل، هناك نوعان من الإجابات كانا يؤديان إلى استبعاد فوري:

1. "لا، لم أشعر أبدًا أنني محظوظ، بل واجهت دائمًا الظروف الصعبة وتغلبت عليها."

2. "لا، لم أحتج إلى الحظ أبدًا لأنني أذكى أو أقوى من الآخرين."

بيزوس رأى في هذه الردود نقصًا في التواضع والتفاؤل، وهي سمات أساسية لفريقه.

السؤال أداة للكشف عن الشخصية

وأوضح روز أن السؤال لم يكن الهدف منه الحصول على إجابة واحدة، بل كان مدخلًا لحوار أعمق يكشف عن طبيعة الشخصية التي لا تظهر في السيرة الذاتية. وأضاف: "كان من السهل أيضًا كشف التواضع الزائف من خلال الأسئلة اللاحقة".

شهادة من داخل أمازون

من جانبه، تحدث الموظف السابق في أمازون، ستيف ييغي، الذي انضم للشركة عام 1998، عن بيزوس باعتباره "قائدًا عمليًا يتمتع بجاذبية فريدة". وأضاف أن بيزوس كان مهووسًا بتحقيق أهدافه، لدرجة أنه كان يتجاهل المشاكل الإدارية اليومية إذا لم تؤثر على سير العمل.

يصف ستيف بيئة العمل في الشركة بـ"المتوترة والضاغطة"، حيث كان من النادر أن يطلب الموظفون إجازات، وكان بعضهم يعمل في أماكن ضيقة مثل الخزائن بسبب ازدحام المكاتب، وفقا لـ"ديلي ميل".

علاقة صعبة... وتجربة لا تُنسى

رغم أن ستيف لم يكن معجبًا بسياسات أمازون بالكامل، إلا أنه عبّر عن تقديره للتجربة، قائلاً: "بيزوس كان يطرح تحديات يومية، لكنه لم يصرخ أو يغضب يومًا. كان يتمتع بحضور كهربائي لا يمكن إنكاره، وكان من الصعب العمل لأجله، لكن من السهل العمل معه".