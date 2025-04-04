الإمارات تتصدر التوظيف إقليمياً وفي أوروبا وأمريكا اللاتينية

تصدرت الإمارات نسب التوظيف ضمن مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مسجلة توسعاً قوياً في العديد من القطاعات الرائدة.

ووفق تقرير الخريطة الاقتصادية لـ«لينكد إن» شهدت الدولة نمواً في نشاط التوظيف عبر 7 قطاعات، وسجل قطاع البناء أكبر معدل نمو 24.1% على أساس سنوي، تلاه المرافق 14.8%، ثم العقارات وخدمات تأجير المعدات 13.9%.

وسجلت الإمارات أكبر زيادة سنوية في ضيق سوق العمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ارتفع معدل ضيق السوق 36% في يناير 2025، ما يعكس أعلى نسبة للوظائف الشاغرة مقارنة بعدد المتقدمين النشطين، كما شهدت الإمارات أكبر زيادة في إعلانات الوظائف الهجينة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث قفزت 114.3% سنوياً.

وعززت العديد من الشركات عروض الوظائف الهجينة عبر المنصة ومع ذلك، يتناقض هذا النمو مع انخفاض 13% في طلبات التقديم على الوظائف الهجينة بنفس الفترة، أما الوظائف عن بُعد فلا تزال أقل تفضيلاً في الإمارات.