إيلون ماسك يكشف الوظيفة الأكثر ضرراً من الذكاء الاصطناعي

يؤكد أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن قطاع التعليم سيكون الأكثر ضرراً بتطور الذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن يبدأ التغيير الجذري في المنظومة التعليمية قبل المواعيد المتوقعة.

فبينما كان يُعتقد سابقًا أن المهن الإبداعية مثل الفن والكتابة والبرمجة ستكون الأكثر عرضة للخطر، يؤكد ماسك أن الذكاء الاصطناعي سيهزّ أسس التعليم التقليدي، حيث يمكن للخوارزميات المتطورة أن تحل محل المعلمين في شرح المفاهيم الأكاديمية وتقييم الطلاب بكفاءة عالية.

تحذير من "انقراض" الدور البشري

في منشور له على منصة X، قال ماسك: "سيظل الآباء مسؤولين عن غرس القيم الأخلاقية، لكن الذكاء الاصطناعي سيُحدث ثورة في التعليم بقدرته على العمل كمعلم شخصي".

ويدعم تحذيره دراسات تُظهر تحسُّن أداء الطلاب باستخدام أنظمة تعلم آلية قادرة على التكيُّف مع الفروق الفردية. لكن يبقى السؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب الدور الاجتماعي والعاطفي للمعلمين؟

التوقعات تتسارع

كان ماسك قد رجّح أن عام 2029 سيكون نقطة التحول، لكنه عدّل توقعاته مؤخرًا، متوقعًا أن يشهد العام الحالي بداية انحسار دور المعلمين البشريين في بعض المؤسسات التعليمية.

ويحظى هذا الرأي بدعم خبراء مثل غاري تان، الرئيس التنفيذي لـ واي كومبيناتور، الذي يستثمر في شركات ناشئة تعمل على تطوير أدوات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

إنسانية التعليم في الميزان

رغم التقدم التكنولوجي، يبقى الجانب الإنساني عقبة أمام استبدال المعلمين بالكامل. فالقدرة على تحفيز الطلاب، فهم احتياجاتهم النفسية، وغرس الشغف بالتعلم هي أمور يصعب على الآلة تقليدها. كما أن دور المعلمين في تشكيل شخصيات الطلاب لا يقل أهمية عن نقل المعرفة.

يبدو أن المستقبل القريب يحمل مفارقة تفيد أنه كلما تقدّم الذكاء الاصطناعي، زاد الجدل حول حدود دوره في التعليم.

يذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي xAI، المملوكة لإيلون ماسك، استحوذت مؤخراً على منصة X ، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر. وتُقدر قيمة xAI بـ 80 مليار دولار وX بـ 33 مليار دولار، بما في ذلك 12 مليار دولار من الديون، ليصل إجمالي قيمة الشركتين إلى 113 مليار دولار.

يمثل هذا الاندماج أكثر من مجرد مناورة مالية، فهو يعكس رؤية ماسك الأوسع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع منصة اتصالات عالمية آنية.

من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي القوية لـ xAI مع قاعدة مستخدمي X الضخمة وتدفق بياناتها، يهدف ماسك إلى تسريع الابتكار وإعادة صياغة كيفية تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا.