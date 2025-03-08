رواتبها تزيد على 170 ألف دولار .. تسلا تبحث عن موظفين وهذه طريقة التقديم

أعلنت شركة تسلا، التي يترأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتيح العمل من المنزل برواتب تنافسية قد تصل إلى 176 ألف دولار سنويًا.

هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم الاستدامة والابتكار، وتستهدف مجموعة واسعة من الكفاءات، بما في ذلك الأشخاص الذين يملكون طموحاً للعمل في الشركة وفقا لموقع unionrayo.

أبرز الوظائف المتاحة:

مدير مشروع التركيبات الكهربائية للشحن الفائق:

المهام: إدارة البنية التحتية للشحن السريع للسيارات الكهربائية.

المتطلبات:

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع.

معرفة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

إتقان اللغة الإنجليزية والقدرة على السفر.

فني خدمة ميدانية في مجال الشحن الفائق وتخزين الطاقة:

المتطلبات:

معرفة بأنظمة الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

إتقان اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

القدرة على السفر داخل أوروبا.

متخصصون في الميكانيكا وقطع الغيار:

المتطلبات:

خبرة في صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.

مهارات في خدمة العملاء وحل المشكلات.

امتلاك رخصة قيادة صالحة للاتحاد الأوروبي.

كيفية التقديم:

زيارة الموقع الرسمي لوظائف تسلا واختيار الوظيفة المناسبة.

إعداد سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية مع التركيز على الخبرات ذات الصلة بالتكنولوجيا أو الابتكار أو الطاقة المتجددة.

تعبئة نموذج الطلب وإرفاق خطاب تقديمي يوضح أسباب الترشح للوظيفة.

المشاركة في المقابلة الافتراضية بعد تأكيد الطلب.

مميزات العمل في شركة تسلا:

نظام العمل الهجين: توفر تسلا فرص عمل هجينة، حيث يمكن للعديد من الموظفين العمل عن بُعد من المنزل، مع ضرورة حضور بعض الاجتماعات في مقر الشركة بين الحين والآخر.

رواتب تنافسية: تُعد الرواتب من أبرز العوامل الجاذبة للعمل في تسلا، حيث يمكن أن تصل إلى 176 ألف دولار سنويًا، وذلك حسب المنصب الذي تشغله وخبرتك العملية.

الابتكار والاستدامة: إذا كنت شغوفًا بالابتكار والاستدامة، فإن تسلا تُعد من الرواد في مجال تحويل الطاقة وتطويرها، حيث تقود مشاريع تُحدث تغييرات جذرية في الصناعة وتؤثر على مستقبل الطاقة وتخزينها.

فرصة للانضمام إلى شركة رائدة: تبحث تسلا عن موظفين يتمتعون بالمهارات والمواصفات المطلوبة. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والابتكار والراحة، بالإضافة إلى راتب مميز، فإن تسلا تُعد واحدة من أفضل الخيارات العالمية.