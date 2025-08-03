40 مهنة قد تختفي مع صعود الذكاء الاصطناعي.. هل وظيفتك في القائمة؟





سواء كنت تعمل في مجال خدمة العملاء أو التعليم أو التصميم أو تحليل البيانات، فمن المرجح أن الذكاء الاصطناعي قد لعب دورًا في تسهيل جزء من مهامك. لكن ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على بيئة العمل الحديثة؟ دراسة حديثة تقدم واحدة من أوضح الرؤى في هذا الشأن.

حدد باحثون في شركة مايكروسوفت 40 مهنة الأكثر والأقل تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي. واستندت الدراسة إلى تحليل 200 ألف محادثة مجهولة المصدر بين المستخدمين ومساعد الذكاء الاصطناعي "Microsoft Copilot" خلال فترة تسعة أشهر في عام 2024.

اعتمد الباحثون في تقييمهم على "درجة تطبيق الذكاء الاصطناعي" التي تُحسب بناءً على مؤشرات عدة، منها معدل إتمام المهام بنجاح، مدى تكرار استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء المهام، وردود فعل المستخدمين، وفقا لمجلة"نيوزويك".

وقال كيران توملينسون، الباحث البارز في مايكروسوفت والمؤلف الرئيسي للدراسة، في حديثه لمجلة نيوزويك: "تستكشف دراستنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد تشكيل المهن من خلال فحص استخدامه في الواقع العملي. تقدّم الدراسة مقياسًا لمدى تداخل قدرات الذكاء الاصطناعي مع مهام العمل، مما يوضح المجالات التي قد يغير فيها الذكاء الاصطناعي طريقة إنجاز العمل، دون بالضرورة استبدال الوظائف بالكامل."

تأتي الدراسة في ظل مخاوف متزايدة من تأثير الأتمتة على سوق العمل، وهو موضوع تم مناقشته في قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي 2025" التي نظمتها مجلة نيوزويك، حيث اجتمع قادة من قطاعات التكنولوجيا والسياسة والعمل لبحث كيفية التكيف مع هذا التحول المتسارع.

تتصدر قائمة الوظائف الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي المترجمون الفوريون، يليهم المؤرخون والكتاب والمؤلفون وممثلو المبيعات. وتشير الدراسة إلى أن الوظائف التي تتطلب مهام متكررة مثل الكتابة واسترجاع المعلومات والتحرير والتواصل مع العملاء، هي الأكثر استفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

من بين الوظائف التي جاءت في المراتب الأربعين الأولى في قائمة التأثر: ممثلو خدمة العملاء ، الكتاب التقنيون، المحررون، ومتخصصو العلاقات العامة، علماء الرياضيات، وعلماء البيانات، وظائف في الإعلام والاتصال مثل محللي الأخبار والصحفيين ومتخصصي العلاقات العامة.

وظائف أقل تأثراً بالذكاء الاصطناعي

في المقابل، وجدت الدراسة أن الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا أو استخدامًا كثيفًا للمعدات هي الأقل تأثراً بالذكاء الاصطناعي. في أسفل القائمة جاءت وظائف مثل مشغلي الجرافات، وعمال الجسور والأقفال، ومشغلي محطات معالجة المياه، الذين حصلوا جميعًا على درجات منخفضة أو صفرية في مقياس تطبيق الذكاء الاصطناعي.

كما شملت الوظائف الأقل تأثراً مجالات مثل صيانة مسارات السكك الحديدية، أعمال الأسقف، ومعالجي التدليك. بالإضافة إلى عدد من الوظائف الصحية التي تتطلب تفاعلًا شخصيًا مباشرًا، مثل فنيي سحب الدم ومساعدي التمريض ومجهزي المعدات الطبية.

قائمة الـ 40 وظيفة الأكثر عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي حسب الدراسة التي نشرتها مجلة "نيوزويك" :

1- المترجمون الفوريون

2- المؤرخون

3- الكتاب والمؤلفون

4- ممثلو المبيعات

5- ممثلو خدمة العملاء

6- الكتاب التقنيون

7- المحررون

8- متخصصو العلاقات العامة

9- علماء الرياضيات

10- علماء البيانات

11- محللو الأخبار

12- الصحفيون

13- مستشارو الاتصالات

14- محررو المحتوى

15- كتّاب السيناريو

16- مدققو المحتوى

17- محررو الفيديو (المهام المتعلقة بالكتابة والتحرير)

18- موظفو دعم المبيعات

19- منسقو الفعاليات (المهام المكتبية والتنظيمية)

20- مساعدو التسويق

21- كتاب النصوص الإعلانية

22- محللو البيانات (الجزء المتعلق بالتحليل الكتابي والتقارير)

23- منظمو المشاريع (المهام الإدارية والتنسيقية)

24- كتاب التقارير

25- محللو البحوث

26- مدققو الحسابات (الجزء المرتبط بتحليل البيانات والتقارير)

27- متحدثو خدمة العملاء عبر الهاتف

28- مدخلو البيانات

29- مدققو الجودة (في الأعمال التي تعتمد على تحليل المحتوى)

30- مقدمو الاستشارات المالية (في المهام الكتابية والتحليلية)

31- مدربو الشركات (المهام التدريبية المكتبية)

32- محللو المبيعات

33- مديرو التسويق الرقمي

34- كُتاب التقارير التقنية

35- مهندسو الوثائق

36- متخصصو المحتوى الرقمي

37- مساهمو المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي

38- محللو السوق

39- مستشارو الأعمال (المهام التحليلية والكتابية)

40- خبراء تخطيط الأعمال