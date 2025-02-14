100 رائد أعمال يستفيدون من الدبلوم المهني للتجارة بالفجيرة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي لريادة الأعمال، وذلك ضمن برنامج تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الاحترافية في مسرح الغرفة.

وقال سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة في كلمته في بداية البرنامج، إن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل الشباب، وتشجيعهم لدخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس مشاريع صغيرة وتطوير مشاريعهم القائمة، وتمكينهم من إدارتها بكفاءة عالية، لافتاً إلى أنه بتخريج الدفعة الرابعة يكون اكتمل عدد الخريجين من برنامج الدبلوم المهني للتجارة، وريادة الأعمال الاحترافية، ليصل إلى 100 من رواد ورائدات الأعمال ممن استفادوا من هذا البرنامج.

حضر الجلسة أحمد زاهر، وفطيم عبيد الشحي، عضوا مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة والخريجين، وعدد من المهتمين بالذكاء الاصطناعي.