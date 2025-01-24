برواتب خيالية .. إيلون ماسك يعلن عن فرص عمل عن بُعد في جميع أنحاء العالم

شهد القرن الحادي والعشرون تغييرات كبيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، التي دفعت العديد من الشركات إلى تبني العمل عن بُعد كحل للاستمرار في ظل القيود الصحية.

ورغم عودة العديد من الشركات إلى نمط العمل التقليدي، إلا أن البعض أدرك الفوائد الكبيرة للعمالة عن بُعد، مثل الوصول إلى الكفاءات العالمية، ومن بين هذه الشركات، تيسلا المملوكة لأغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

رواتب تصل إلى 270 ألف دولار سنويًا

تسعى تيسلا الآن لتوظيف مهندسين محترفين للعمل عن بُعد، براتب يتراوح بين 79,200 دولار و270 ألف دولار سنويًا، تُشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى معرفة عميقة بتشغيل المعدات التقنية مثل المرحلات، العدادات، ومفاتيح Ethernet.

تشمل المهام الإشراف عن بُعد على الاختبارات التشغيلية والمعدات المختلفة، مما يتطلب خبرة في بروتوكولات SCADA مثل GOOSE وModbus وDNP3، إلى جانب إلمام بأنظمة التشغيل Windows وLinux.

رغم أن الوظيفة تتم عن بُعد، إلا أن المرشحين قد يحتاجون إلى السفر عند الضرورة لدعم مراحل المشاريع المختلفة، وفقا لموقع unionrayo.

مزايا استثنائية

إلى جانب الرواتب المجزية، تقدم تيسلا مكافآت وأسهما في الشركة حسب الأداء. وتتيح الشركة فرص عمل مبتكرة أخرى، منها تدريب البشر على الذكاء الاصطناعي، مع رواتب تبدأ من 6,500 دولار.

نمط عمل يواصل الانتشار

رغم استمرار النقاش حول أفضلية العمل من المنزل مقارنة بالعمل المكتبي، يبدو أن العمل عن بُعد بات خيارًا جذابًا للعديد من الشركات والموظفين، فهو يوفر للعمال مرونة أكبر ويقلل من التكاليف الشخصية، بينما يمنح الشركات فرصة لتقليل نفقات البنية التحتية والوصول إلى مواهب عالمية.

للمهتمين، يمكن التقديم عبر موقع تيسلا الرسمي واستكشاف الوظائف الشاغرة الأخرى. هذه فرصة استثنائية للانضمام إلى فريق يغير ملامح العالم.

بالإضافة إلى الرواتب المرتفعة، يمكن لمن يتولون هذا المنصب الحصول على مكافآت وأسهم في الشركة اعتمادًا على أدائهم. وبهذا المعنى، ورغم أن هذا الدور يتم عن بُعد، يجب أن يكون الشخص قادرًا على السفر إذا لزم الأمر للمشروع في أي مرحلة من مراحل تطويره.

وظائف مبتكرة حقًا في تسلا

إذا كنا مهتمين أو إذا استوفينا متطلبات الوظيفة، فما علينا سوى الدخول إلى موقع التوظيف الرسمي لشركة Tesla، حيث يمكننا أيضًا استكشاف الوظائف الشاغرة الأخرى. على سبيل المثال، يبحثون أيضًا عن أشخاص لتدريب البشر على الذكاء الاصطناعي (يبدو الأمر وكأنه إحدى الوظائف التي قد تُعرض علينا في رواية خيال علمي، لكنها حقيقية)، مع رواتب تبدأ من 6500 دولار.

لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كان من الأفضل للشركات أن يكون موظفوها في مكاتبهم كل يوم، أو ما إذا كان من الأفضل لهم العمل من المنزل، والحقيقة أن هذا النمط من العمل يبدو أنه سيستمر، فبالنسبة للعديد من العمال، يعد هذا النمط مفيدا لأنه يقلل أو يزيل تكاليف النقل وتناول الطعام في الخارج وحتى الملابس، حيث يمكنهم الراحة أكثر وقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم.

بالنسبة للشركات، قد يكون هذا مفيدًا أيضًا لأنه يقلل من تكاليف البنية التحتية والخدمات اللوجستية (مثل الأثاث ولوازم المكتب)، ويقلل من الاحتكاك والنزاعات العمالية، ويمنحها إمكانية الوصول إلى أي متخصص تحتاجه في أي مكان في العالم، كما تفعل شركة إيلون ماسك مع عرض الوظيفة هذا.