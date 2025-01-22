وظيفة راتبها 50 ألف جنيه استرليني في أحد أكثر الأماكن الفريدة على الأرض

إذا كنت تشعر بالإحباط من وظيفتك، فقد تبدو لك وظيفة جديدة في أحد أكثر الأماكن الفريدة على الأرض تغير لك المشهد كلياً، ومع ذلك، فإن هذه الفرصة الرائعة للغاية لا يمكنها أن تعد بأن الطقس سيكون جيداً، وتشمل الوظيفة تكاليف المعيشة والإيجار والسفر وحتى ملابسك.

50 ألف جنيه استرليني

وتقوم هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي (BAS) بتوظيف الطهاة والسباكين والكهربائيين للعيش والعمل في القطب الجنوبي برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه استرليني ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " ديلي ميل البريطانية".

القارة القطبية الجنوبية

ويجب على السكان في محطة الأبحاث في القارة القطبية الجنوبية مواجهة درجات حرارة جليدية تصل إلى -49 درجة مئوية في الشتاء، بالإضافة إلى الظلام الدامس لعدة أشهر.

تقول إيلويز سافيل، موظفة في محطة أبحاث هالي السادسة: "لو كنت أعلم أن هذا خيار متاح في وقت سابق، لكنت عملت طوال الوقت هنا. إنه ليس باردًا فحسب، بل إنه رائع!"

عندما يتعلق الأمر بالوظائف في محطة أبحاث القارة القطبية الجنوبية، فقد يكون العلماء وعلماء الأحياء البحرية والمستكشفون أول ما يتبادر إلى الذهن.

إن الحفاظ على موقع متقدم في أبرد قارة في العالم وأكثرها جفافًا ورياحًا وأكثرها بعدًا يتطلب فريقًا كاملاً من الأشخاص يعملون على مدار العام.

ونشرت هيئة المسح البحري البريطانية قوائم الوظائف للدفعة الأولى من الوظائف الجديدة والتي تشمل ضابط الغوص والمراقب الجوي وعالم المحيطات.

ومع ذلك، خلال الأشهر المقبلة، سيكون هناك المزيد من الوظائف الشاغرة للطهاة، وميكانيكيي المركبات، والمساعدين الميدانيين في مجال علم الحيوان.

وسوف يقضي الموظفون فترات طويلة في إحدى قواعد الأبحاث المنتشرة في مختلف أنحاء القارة الجنوبية.

في حين أن إحدى القواعد مفتوحة فقط خلال فصل الصيف، فإن القواعد الأربع المتبقية مفتوحة طوال العام - مما يعني أن العمل لا يتوقف خلال فصل الشتاء المتجمد في القارة القطبية الجنوبية.

وهذا يعني العمل خلال أشهر من الظلام الدائم مع رياح تتجاوز سرعتها 60 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) ودرجات حرارة نادراً ما تتجاوز -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت).

كشط الجليد

وتقول السيدة سافيل: "هذه الوظيفة لا تشبه أي شيء قمت به من قبل".

وأضافت "أقوم بكشط الجليد عن الخشب، وقيادة الزلاجات، وبناء الأشياء في أحد أكثر الأماكن صعوبة على وجه الأرض، ومع ذلك فمن المضحك كيف يصبح كل شيء طبيعيًا بسرعة. إن المقايضة هنا هي فرصة العيش في أحد أكثر الأماكن الفريدة على وجه الأرض".

ويقول بن نوريش، رئيس المركبات في BAS، 16 إنه بدأ عمله كفني مصنع متنقل في عام 2001. وهناك شيء خاص حول القارة القطبية الجنوبية والأشخاص الذين يخوضون المغامرات هناك، وهو ما يثير اهتمامك. بغض النظر عن عدد المرات التي تذهب فيها، عندما تنزل من السفينة أو الطائرة إلى القارة القطبية الجنوبية، تنظر إلى الأعلى وتتأمل المكان الذي أنت فيه. ذلك الشعور بأنك في مكان مذهل لا يختلف الآن عما كان عليه في المرة الأولى."

ومع ذلك، فإن هذه الظروف الفريدة تأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة بها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطعام.

إن القواعد غير قابلة للوصول إلى حد كبير بحيث لا يمكن تسليم الطعام إلا مرة واحدة في السنة.

وهذا يعني أن الطهاة يجب أن يكونوا قادرين على التخطيط لوجبات غذائية متوازنة لجميع الموظفين في المحطة لمدة تصل إلى 18 شهرًا مقدمًا.

ومع بقاء بعض الموظفين عالقين في المحطة لمدة تصل إلى 295 يومًا متواصلة، فإن إطعام الناس وإسعادهم يتطلب قدرًا كبيرًا من الإبداع.

أوليفييه هوبرت هو الآن مدير خدمات الطعام في BAS ولكنه كان يعمل طاهياً في مطعم حائز على نجمة ميشلان قبل أن يقرر أنه بحاجة إلى تغيير المشهد.

يقول هوبرت: "الوجبات تشكل جزءًا مهمًا من الحياة في الجنوب - فهي بمثابة مرساة اليوم، لذا فإن الضغط يقع على عاتقنا لإعداد وجبات مثيرة للاهتمام ومغذية بإمدادات محدودة.لكن من دواعي سروري أن أطبخ لفريق يصبح بمثابة عائلتك أثناء وجودي هناك - بالإضافة إلى أن المناظر من المطبخ رائعة للغاية!"

وتتراوح مدة العقود مع BAS من ستة إلى 18 شهرًا وتبدأ الرواتب من 29273 جنيهًا إسترلينيًا مع مكافأة بنسبة 10 في المائة على أساس الراتب عند إكمال جولة في القارة القطبية الجنوبية بنجاح وتصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني.

وتغلق طلبات الدفعة الأولى من الوظائف في مارس ، ومن المقرر أن تبدأ العقود بحلول نهاية يوليو.