إيلون ماسك يقدم عرض عمل لجميع المبرمجين بشرط واحد

لجأ إيلون ماسك إلى منصته الخاصة "إكس" للبحث عن "مهندسي برمجيات متمرسين للمساعدة في تطوير "تطبيق كل شيء، ولكن ما الذي يتطلبه الأمر لكي تكون موظفًا لدى أغنى رجل في العالم؟

وفتح ماسك باب التقديم للموظفين المتميزين للانضمام إلى فريقه، بغض النظر عن تاريخ المتقدمين.

والتطبيق عبارة عن متجر رقمي شامل يقدم الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي وتحويل الأموال والتسوق أيضًا.

وأوضح ماسك أنه ليس لديه أي اهتمام بتاريخ المتقدمين، بشرط أن يكون عملهم البرمجي جيداً.

وفي منشور على حساب إيلون ماسك على منصة " إكس" ، شجع ماسك مهندسي البرمجيات على إرسال أفضل أعمالهم إلى code@x.com، مؤكدًا أن المؤهلات التقليدية أو الانتماءات السابقة لا تهم - ما يهم هو جودة الكود الخاص بهم.

وأضاف أغنى رجل في العالم "إذا كنت مهندس برمجيات محترفًا وترغب في إنشاء تطبيق شامل، يرجى الانضمام إلينا عن طريق إرسال أفضل أعمالك إلى code@x.com".

وتابع ماسك "نحن لا نهتم بالمدرسة التي ذهبت إليها أو حتى ما إذا كنت قد ذهبت إلى المدرسة أو ما هي الشركة "الشهيرة" التي عملت بها. فقط أرنا الكود الخاص بك".

"تطبيق كل شيء"

ويعد "تطبيق كل شيء" جزءًا من خطة ماسك الطموحة لتحويل " إكس" إلى منصة متعددة الوظائف تتجاوز الشبكات الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يدمج التطبيق ميزات مثل المدفوعات والمراسلة والتجارة الإلكترونية والمزيد، مما يشبه حلًا شاملاً يشبه تطبيق "وي شات" الصيني.

وفي حديثه على قناة AutoBild TV ، قال ماسك: "عندما أجري مقابلة مع شخص ما، أطلب منه فقط أن يحكي لي قصة حياته المهنية. ما هي بعض المشكلات الأصعب التي تعامل معها، وكيف تعامل معها، وكيف اتخذ القرارات في نقاط التحول الرئيسية".

وأضاف "عادة ما يكون ذلك كافياً بالنسبة لي للحصول على شعور جيد جدًا تجاه شخص ما."

وأوضح الملياردير الأمريكي أنه كان يبحث عن أدلة على قدراتهم الاستثنائية، وكيفية مواجهتهم والتغلب على المشاكل الصعبة حقًا.

وبحسب صحيفة " إيكوموميست" فقد أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "X" ، ليندا ياكارينو، مؤخرًا أن المنصة ستطرح خدمات البث والخدمات المالية بحلول عام 2025.

كما شاركت ياكارينو خططًا للتحديثات التي ستطرأ على جروك، روبوت الدردشة الذكي الخاص بشركة إكس، المقرر إطلاقه في عام 2025.

وكتبت: "في عام 2024، غيّرت شركة إكس العالم. والآن، أصبحت أنت الوسيلة الإعلامية! في عام 2025، ستربطك شركة إكس بطرق لم تكن لتخطر على بالك من قبل. مثل تلفزيون إكس، وأموال إكس، وجروك.."