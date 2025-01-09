توقعات إيجابية للتوظيف في الإمارات السنوات المقبلة

تبدو توقعات التوظيف في الإمارات لعام 2025 إيجابية، وأحد المؤشرات الإضافية على ازدهار السوق هو زيادة عدد المختصين في التوظيف واستقطاب المواهب، الذين يتجاوز عددهم في الإمارات حالياً 35000، بحسب موقع «آربيان جلف بيزنس».

وتبدو كما هو واضح أن توقعات التوظيف إيجابية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، حيث تنظر العمالة العالميون بشكل متزايد إلى الإمارات باعتبارها «وجهة حياة» طويلة الأجل.

أولويات

ووفقاً لمكاتب التوظيف، يضع العمال في الإمارات الأمن الوظيفي والبقاء لفترة أطول من ذي قبل على رأس أولوياتهم.

وفي حين تظل مستويات الرواتب جذابة مع تركيز الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرة المالية إلى أسواقها أيضاً إلى ازدهار سوق التكنولوجيا المالية. تجد العديد من الشركات الناشئة في الدولة جذابة من حيث سهولة تشكيل الشركة وتكاليف بدء التشغيل المعقولة. وباتت دبي تجذب الراغبين في العمل من جميع وجهات العالم.

محور رئيسي

وينظر إلى الإمارات بشكل متزايد حالياً على أنها «وجهة للحياة» بدلاً من فرصة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل في الخارج، لفترة 3 إلى 5 سنوات. وأصبح الأمن الوظيفي هو المحور الرئيسي، حيث أصبح لدى الموظفين الآن رؤية طويلة الأجل للبقاء في المنطقة. وبينما يفضل أصحاب العمل المرشحين الذين لديهم خبرة حالية أو سابقة في الشرق الأوسط، فإن تدفق المرشحين من الخارج، الذين ليس لديهم خبرة سابقة في المنطقة، كان عاملاً في الحفاظ على مستويات الرواتب عند زيادة متوسطة بنسبة 5% خلال العامين الماضيين.

نمو سريع

وستستمر الإمارات في رؤية نمو سريع في عدد السكان وفرص العمل على مدى العقد المقبل.