«لوفتهانزا» تعتزم تعيين 10 آلاف موظف

تعتزم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعيين نحو عشرة آلاف موظف جديد على مستوى العالم في 2025.

وأفاد بيان الشركة أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بمقدار حولي ثلاثة آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، أوضح متحدث باسم الشركة أن العدد الإجمالي للموظفين سيستمر في الزيادة حتى بعد خصم عدد المغادرين.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة توظف حالياً أكثر من مئة ألف شخص في 90 دولة. وتبحث لوفتهانزا عن موظفين للعمل في طواقم الطيران والمهن التقنية والإدارة، وكذلك في الخدمات الأرضية. كما سيتم توفير 800 وظيفة جديدة للطيارين في مقصورات الطائرات.

ومع ذلك، سيكون عدد التعيينات الجديدة في الشركة الأساسية للمجموعة (شركة لوفتهانزا إيرلاينز) أقل من نظيره في العام الماضي حيث تطبق لوفتهانزا حالياً برنامج تقشف. ووفقاً للبيان، فإن من المنتظر أن يكون حوالي نصف الوظائف الجديدة في ألمانيا.

وقال ميشائيل نيجيمان عضو مجلس إدارة لوفتهانزا المسؤول عن الموارد البشرية إن لوفتهانزا لا تزال جهة توظيف جذابة، وأردف: «تلقينا في العام الماضي وحده، 350 ألف طلب توظيف على مستوى المجموعة، وقمنا بتعيين أكثر من 13 ألفاً».