براتب خيالي.. من هو رومينج بانج الذي أشعل الصراع بين "أبل" و"ميتا"؟

في تطور مثير داخل ساحة التكنولوجيا العالمية، أعلنت تقارير إعلامية عن انتقال رومينج بانج، كبير مهندسي نماذج الذكاء الاصطناعي في شركة Apple، إلى Meta ، في خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لطموحات Apple، وتصعيد جديد في ما يُعرف بـ"حرب العقول" بين عمالقة السيليكون .

بانج، الذي أشرف على فريق مكوّن من حوالي 100 مهندس ضمن وحدة Apple Foundation Models (AFM)، كان المسؤول الأول عن تطوير نماذج Siri المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي على الجهاز. وقد وُصف داخليًا بأنه من الأعمدة الرئيسية لمبادرة "Apple Intelligence".

صفقة بملايين الدولارات

بحسب وكالة بلومبرغ، أغرت Meta المهندس الرفيع بحزمة تعويضات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، لينتقل رسميًا في 1 يوليو 2025 إلى مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم التابع للشركة.

هذه الخطوة تعكس الاستراتيجية الطموحة لمارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ Meta، الذي يشرف شخصيًا على جهود استقطاب أبرز العقول في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود الشركة نحو بناء ذكاء اصطناعي عام (AGI).

رومينج بانج

رومينج بانج يحمل درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة جنوب كاليفورنيا، ودرجة الدكتوراه من جامعة برينستون. قبل انضمامه إلى Apple عام 2021، عمل في Alphabet، حيث طوّر خبراته في نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

أفادت مصادر لبلومبرغ أن ميتا عرضت على بانغ عشرات الملايين من الدولارات كتعويض سنوي لتحفيزه على الانتقال من آبل إلى ميتا. ووفقًا لصفحته على لينكدإن ، عمل بانغ سابقًا في جوجل لمدة 15 عامًا، ثم غادرها في عام 2021 للانضمام إلى أبل، حيث ترأس فريقًا من 100 شخص مسؤول عن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تُشكل أساس قسم "آبل إنتليجنس".

وبالرغم من نجاحاته داخل Apple، تشير مصادر بلومبرغ إلى أن التباين في الرؤى داخل الشركة بشأن الاعتماد على نماذج خارجية من OpenAI أو Anthropic أثّر على الروح المعنوية داخل الفريق، ما قد يكون قد ساهم في قرار مغادرته.

معركة المواهب مستمرة

انضمام بانج إلى Meta ليس حدثًا منعزلًا، بل هو جزء من موجة استقطاب واسعة تقودها الشركة لتعزيز موقعها في السباق العالمي نحو تطوير ذكاء اصطناعي فائق القدرات.

وفي وقت تتنافس فيه Apple، Meta، Google، وOpenAI على بناء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، تزداد قيمة العقول التقنية أكثر من أي وقت مضى — ورومينج بانج هو أحدث أمثلتها الصارخة.

وأجرى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، حملة توظيف مكثفة مؤخرًا لضم المزيد من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى صفوف ميتا، حيث قام شخصيًا بتشكيل فريق MSL. وأفادت التقارير أن زوكربيرج تواصل مباشرةً مع كبار الباحثين والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعاهم لمقابلته في منزله في بالو ألتو وبحيرة تاهو لمناقشة عروض الانضمام إلى ميتا.

ويهدف زوكربيرغ إلى جعل ميتا أول شركة تحقق ذكاءً خارقًا، متفوقةً على منافسين مثل OpenAI وجوجل . سيسمح هذا الإنجاز لميتا بدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في منتجات مثل روبوت الدردشة والنظارات الذكية .