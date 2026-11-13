30 دقيقة انتظاراً للمصعد.. وظيفة غريبة داخل ناطحة سحاب

أفرزت أزمة الازدحام وبطء المصاعد داخل إحدى ناطحات السحاب بمدينة شينزين الصينية مهنة غير تقليدية، تتمثل في الاستعانة بعمال لتوصيل طلبات الطعام إلى المكاتب الواقعة في الطوابق العليا، مقابل نحو (2 يوان) عن كل طلب، في نموذج جديد للعمل غير الرسمي فرضته طبيعة الحياة داخل الأبراج الشاهقة.

وتتركز هذه الظاهرة في برج "SEG Plaza" بمنطقة هوا تشيانغ بي التجارية، الذي يتكون من 72 طابقا ويضم آلاف الشركات والمكاتب، وبحسب تقارير محلية، قد تصل فترة انتظار المصاعد خلال ساعات الذروة إلى 30 دقيقة، ما يعرقل عمل مندوبي توصيل الطعام ويقلص عدد الطلبات التي يمكنهم إنجازها يوميا.

نظام توصيل من مرحلتين

وتقوم الفكرة على تسليم مندوب التوصيل الطلب إلى عامل متمركز عند مدخل المبنى، ليتولى الأخير صعوده إلى الطابق المطلوب وتسليمه إلى العميل، بينما يغادر المندوب لاستلام طلب جديد، دون إهدار وقت طويل في انتظار المصاعد.

وتتم العملية عبر مسح رمز استجابة سريعة (QR Code) لسداد قيمة الخدمة، التي تبلغ نحو يوانين لكل طلب، فيما يعتمد العمال على المصاعد والممرات الداخلية للوصول إلى المكاتب المستهدفة.

ولم تقتصر هذه المهنة على المراهقين، بل اجتذبت أيضا متقاعدين وعمال نظافة وموظفين بدوام جزئي، إلى جانب أشخاص يبحثون عن مصادر دخل إضافية، مستفيدين من مرونة العمل وعدم اشتراط الانضمام إلى منصات التوصيل التقليدية.

مئات الطلبات يوميا ومنافسة متزايدة

ومع تزايد الإقبال على هذه الخدمة، تحولت من نشاط فردي محدود إلى شبكة عمل غير رسمية، وتشير تقارير عام 2025 إلى أن عدد الطلبات التي كان يتعامل معها هؤلاء العمال في محيط برج "SEG Plaza" وصل إلى ما بين 600 و700 طلب خلال الأيام المزدحمة.

كما لجأ بعض العمال إلى تجميع الطلبات الموجهة إلى طوابق متقاربة وتوصيلها في رحلات مشتركة، بهدف تقليل الوقت المستغرق وتحسين كفاءة العمل.

لكن انتشار هذه المهنة أدى أيضا إلى تصاعد المنافسة بين العاملين، حيث يتسابق بعضهم للحصول على الطلبات فور وصول مندوبي التوصيل، وسط خلافات قد تنشأ بسبب تأخر التسليم أو فقدان الطلبات أو حدوث أخطاء أثناء التوصيل.

وتزداد حدة هذه المشكلات في ظل الغرامات التي قد تفرضها منصات التوصيل على المندوبين الأصليين بسبب تأخر الطلبات، في الوقت الذي لا يتحمل فيه العمال المساعدون مسؤوليات محددة بموجب عقود رسمية.

تحرك لتنظيم المهنة وتوفير الحماية

وأثارت هذه الممارسات تساؤلات بشأن ظروف العمل والسلامة المهنية، خاصة أن عددا من العاملين يمارسون النشاط دون عقود أو تأمين ضد الحوادث، فضلا عن مشاركة مراهقين دون السن القانونية للعمل.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "Sixth Tone" أن شينزين بدأت اختبار نظام أكثر تنظيما لمحطات تسليم واستلام طلبات الطعام في منطقة هوا تشيانغ بي، بالتعاون مع منصات توصيل من بينها "Taobao Flash" و"Meituan".

ويتيح النظام الجديد لمندوبي التوصيل ترك الطلبات في نقاط مخصصة، ليجري تسجيلها وإسنادها إلى عمال مسجلين، مع توفير إمكانية تتبع الطلبات وتأمين ضد الحوادث تصل قيمته إلى 650 ألف يوان.

وبحسب التقارير، يحصل العامل في إطار البرنامج التجريبي على نحو 1.5 يوان مقابل كل طلب، مقارنة بنحو يوانين في النظام غير الرسمي السابق، فيما بلغ عدد العمال المسجلين نحو 50 عاملا حتى أبريل الماضي.

ناطحات السحاب تفرض أنماطا جديدة من العمل

وتكشف هذه الظاهرة عن جانب غير متوقع من التحديات التي تفرضها الكثافة العمرانية في المدن الصينية الكبرى، حيث لم تعد العقبات المرتبطة بتوصيل الخدمات تقتصر على حركة المرور والمسافات، بل امتدت إلى داخل المباني نفسها.

كما تعكس قدرة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الظهور استجابةً لاحتياجات يومية تفرضها طبيعة التطور العمراني والتكنولوجي.

وبينما بدأ الأمر كحل بسيط لتجاوز طوابير المصاعد، تحول إلى نشاط اقتصادي يوفر فرص دخل لفئات مختلفة، ويفتح في الوقت نفسه نقاشا حول تنظيم الوظائف المستحدثة وضمان حقوق العاملين فيها، خصوصا مع التوسع المتواصل في بناء المدن العمودية وناطحات السحاب.