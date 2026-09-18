التوظيف في الإمارات يفوق مستويات ما قبل الجائحة

44.3 % قفزة سنوية في إعلانات الوظائف عن بعد خلال يوليو

6.5 % حصة الوظائف الهجينة من إجمالي إعلانات الوظائف

حافظ سوق العمل في الإمارات على مستويات توظيف أعلى من تلك المسجلة قبل جائحة «كوفيد 19»، لتكون الإمارات السوق الوحيدة بين أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي لا يزال التوظيف فيها أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهر تقرير صادر عن «لينكدإن» لشهر أغسطس 2026، والذي يرصد بيانات يوليو وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن معدل التوظيف بالإمارات ظل أعلى 5 % من مستواه في يوليو 2019، في وقت بلغ فيه متوسط تراجع التوظيف عبر أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية المشمولة في التقرير 20.2 %.

وتبرز أهمية أداء الإمارات مقارنة ببقية الأسواق في أن متوسط التوظيف في المنطقة ككل لا يزال أقل بنحو 29.7 % عن مستويات يوليو 2019، بينما نجحت الإمارات وحدها في البقاء فوق مستويات ما قبل الجائحة، وفق بيانات «لينكدإن».

وسجل سوق العمل الإماراتي تحولاً لافتاً على صعيد الوظائف المرنة، إذ ارتفعت إعلانات الوظائف عن بُعد في الدولة 44.3 % على أساس سنوي خلال يوليو، وهي أعلى وتيرة نمو بين جميع الأسواق المدرجة في جدول التقرير، متقدمة على هولندا التي سجلت نمواً بنسبة 33.9 %، وإيطاليا 16.9 %، وبريطانيا 14 %.

وشكلت الوظائف عن بُعد 5.9 % من إجمالي إعلانات الوظائف المدفوعة في الإمارات خلال يوليو، على الرغم من تراجع حصتها 3.7 % مقارنة بالشهر السابق.

وعلى صعيد العمل الهجين شكلت هذه الوظائف 6.5 % من إجمالي إعلانات الوظائف في الإمارات خلال يوليو.