"كن مثل السلطعون".. أغرب نصيحة مهنية من مسؤولة في جوجل

قدمت ماريلي نيكا، مديرة منتجات في مجال الذكاء الاصطناعي في جوجل والتي تمتلك خبرة تفوق العشر سنوات في إدارة المنتجات التقنية، نصيحة غير تقليدية للراغبين في دخول مجال إدارة المنتجات، قائلة: "كن مثل السلطعون".

جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "بودكاست النمو” الذي يقدمه آكاش جوبتا، حيث أوضحت نيكا أن التنقل بشكل جانبي داخل المجال المهني يعد استراتيجية ذكية للانتقال بين الوظائف.

وأضافت: "هذا يعني أن عليك التحرك بجانب ما كنت تقوم به سابقا، فالخبرة السابقة تمنحك ميزة تنافسية مهمة"، وفقا لـ Business Insider.

وقدمت نيكا مثالا لطالب في دورة تدريبية لإدارة منتجات الذكاء الاصطناعي كان يعمل في صناعة أجهزة السمع، وكان يشعر بالانغلاق عن صناعة التكنولوجيا، كان الطالب يعتقد أنه في مجال مختلف تماما ولم يرَ مسارا واضحا لدخول إدارة المنتجات.

وبمراجعة الفرص الوظيفية في شركة أبل، اكتشفوا وجود وظيفة مدير منتج لسماعات AirPods، حيث كانت خبرته السابقة في السمع ذات صلة بالوظيفة، ما أتاح له فرصة انتقال سلسة.

وقالت نيكا: "يجب أن نكون منفتحين الذهن. علينا الاستفادة من خبرتنا السابقة لأنها ستجعلنا نبرز عن الآخرين".

وأضافت نيكا مثالا آخر عن صحفي رياضي أراد الانتقال إلى دور مدير منتجات في الذكاء الاصطناعي في الرياضة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الخبرة المتخصصة في المجال يفوق الخوف من نقص السيرة الذاتية التقليدية في إدارة المنتجات.

وأوضحت أن المهارات الفنية يمكن تعلمها، لكن الفهم العميق للمستخدمين والصناعات لا يمكن استبداله بسهولة.

المهارات الأساسية لمديري المنتجات

أكدت نيكا أن الإلمام بالذكاء الاصطناعي أصبح أمرا أساسيا لمديري المنتجات، قائلة: "فهم التعقيدات الفريدة للذكاء الاصطناعي ومدى اعتمادنا على البيانات أصبح جزءا لا يتجزأ من الدور الوظيفي".

وأضافت أن على مديري المنتجات الجدد فهم ما وراء الأكواد، مثل معرفة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وآليات إطلاق المنتجات.

وشددت تقارير من قادة التكنولوجيا على نفس الرسالة، حيث قال نائب رئيس قسم المنتجات والنمو في Dropbox إن مديري المنتجات يجب أن يواكبوا الأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات البرمجة المرنة التي تتيح تصميم النماذج الأولية بسرعة، مما يساعد على تسريع اكتساب المهارات وفهم طبيعة المنتجات.

كما أشار مدير منتجات أول في مايكروسوفت إلى أن الأدوات الذكية ساعدته على صياغة المستندات، تلخيص المعلومات، واقتراح حلول لمشكلات إدارة المنتجات، متوقعًا أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من عمل مديري المنتجات في المستقبل.

يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه القطاع التقني تسارعا كبيرا في اعتماد الذكاء الاصطناعي، ما يجعل من الضروري للراغبين في مجال إدارة المنتجات تطوير خبراتهم التقنية ومهاراتهم التخصصية، والاستفادة من خبراتهم السابقة لتبوء مناصب جديدة بنجاح.