قنبلة في عالم الذكاء الاصطناعي.. شابان يهزمان إيلون ماسك ويرفضان ملايينه

في خطوة مفاجئة داخل قطاع التكنولوجيا، رفض شابان أمريكيان من ولاية ميشيغان، يبلغان من العمر 22 عاما، عرضاً ضخماً من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر شركته xAI، وذلك مقابل الاستحواذ على مشروعهما الواعد في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه مخاطرة كبيرة، لكنه يعكس قناعة عميقة لدى المؤسسين بأن فكرتهما قد تغيّر قواعد اللعبة في هذا المجال الحيوي.

المؤسسان ويليام تشين وغوان وانغ، اللذان التقيا في المرحلة الثانوية، جمعتهما اهتمامات مبكرة بما وصفاه بـ"الأهداف الفوقية"، إذ كان وانغ يحلم بابتكار خوارزمية قادرة على حل أي مشكلة، بينما ركّز تشين على تحسين الأنظمة المعقدة في الهندسة والبيئات الواقعية، وبعد تخرجهما، انتقل الاثنان إلى جامعة تسينغهوا في بكين، حيث واصلا العمل على طموحهما تحت إشراف أساتذة الجامعة.

هناك ابتكر الشابان نموذجا لغويا صغيرا حمل اسم OpenChat، جرى تدريبه على محادثات عالية الجودة معتمدة على التعلم المعزّز، ورغم صغر حجمه مقارنة بالنماذج الضخمة المعروفة، حظي OpenChat باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية، إلى أن جذب أنظار ماسك الذي حاول الاستحواذ عليه مقابل صفقة بملايين الدولارات، لكن المؤسسين الشابين فضّلا الاستقلال وتطوير فكرتهما بشكل حر.

ويقول تشين في حديثه لمجلة Fortune: "النماذج اللغوية الضخمة وصلت إلى حدودها. أردنا بناء معمارية جديدة تتجاوز القيود الهيكلية للتعلم الآلي". ومن هنا أسّس الاثنان شركتهما الجديدة Sapient Intelligence، التي طوّرت نموذجا مبتكرا أطلقت عليه اسم النموذج الهرمي للاستدلال – HRM.

يعتمد HRM على بنية تكرارية ثنائية تحاكي طريقة التفكير البشري عبر الدمج بين التفكير المتأنّي وردود الفعل السريعة، بخلاف النماذج التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على التنبؤ الإحصائي.

وفي يونيو الماضي، أثار النموذج الأولي، الذي لم يتجاوز حجمه 27 مليون باراميتر، دهشة الباحثين بعدما تفوّق على نماذج رائدة من OpenAI وAnthropic وDeepSeek في اختبارات التفكير المجرد مثل حل السودوكو المتقدم والتنقل في المتاهات ومعيار ARC-AGI المصمم لقياس قدرات الاستدلال القريبة من البشر.

ويشير تشين إلى أن النموذج الجديد "يحلل ويتبصّر بدلاً من التخمين"، مؤكدا أن نسبة الهلوسة فيه أقل بكثير من النماذج التقليدية، كما أنه أظهر أداءً متقدماً في تطبيقات عملية تشمل التنبؤ بالطقس والتداول الكمي والمراقبة الطبية.

ويرى خبراء أن رفض عرض ماسك قد يمثل نقطة تحول للشركة الناشئة، خصوصا أن المؤسسين يهدفان للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو الهدف الذي تسعى إليه كبرى الشركات العالمية.

وتخطط Sapient Intelligence لافتتاح مكتب جديد في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز حضورها في المنافسة العالمية.

بهذه الخطوة الجريئة، يواصل الشابان رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، واضعين طموحهما فوق الإغراءات المالية، ومراهنين على معمارية جديدة قد تغير شكل الصناعة بأكملها.