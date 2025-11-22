لماذا يخشى بيزوس شابين في كراج أكثر من الشركات العملاقة؟

كشف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ورئيس شركة الفضاء Blue Origin، خلال مشاركته في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي 2025 عن المهارة الأساسية التي يرى أنها ستظل حصرية للبشر، ولن يتمكن الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات من تقليدها أبدا، وهي القدرة على الابتكار والاختراع وحل المشكلات بشكل إبداعي.

وأشار بيزوس إلى أن المستقبل المهني سيكون مختلفا بشكل جذري مع انتشار الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على أن الآلات لا تستطيع استبدال الأشخاص القادرين على إيجاد حلول جديدة وابتكار أشياء غير موجودة بعد.

وقال: "القدرة على التوصل إلى حلول مبتكرة وبناء أشياء جديدة هي المحرك الأساسي للتقدم، وستصبح أكثر أهمية من أي مهارة تقنية في المستقبل"، وفقا لموقع unionrayo.

وأكد بيزوس أن الاختراع يمثل قاعدة كل تقدم تكنولوجي، واعتبر أن هذه العقلية هي السبب في نجاح شركاته، أمازون وBlue Origin، وجعلتها ما هي عليه اليوم.

وأضاف أن التكنولوجيا تتقدم عندما يكون هناك أشخاص يمتلكون الشجاعة لتجربة حلول جديدة وتحويل الأفكار إلى واقع عملي.

تجربة الطفولة والمزرعة

روى بيزوس قصة من طفولته في مزرعة بولاية تكساس، حيث قضى الصيف مع جده في أعمال الإصلاح والبناء، مثل إصلاح الجرافات وصنع رافعة منزلية.

وقال إن هذه التجربة علمته قيمة الإبداع وحل المشكلات باستخدام الموارد المتاحة، واصفا نفسه بأنها صقلت فيه صفة المخترع الطبيعي، وهو ما اعتبره مهارة قوية ذات تأثير دائم على حياته المهنية.

معايير التوظيف والابتكار المستمر

كشف بيزوس عن سؤال محدد يطرحه دائما في مقابلات العمل: "أخبرني عن شيء اخترعته".

وأوضح أن هدفه هو تقييم قدرة المرشح على التفكير الإبداعي وإيجاد حلول مبتكرة، معتبرا أن هذه القدرة أهم من الشهادات الأكاديمية أو الخبرات السابقة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين لا يحبون المخاطرة أو استكشاف أفكار جديدة لا ينجحون في بيئة أمازون التي تعتمد على الابتكار المستمر.

وأضاف أن أفضل طريقة للشركات لمواجهة المنافسة هي الاستمرار في الاختراع وتقديم أفكار جديدة باستمرار، مذكّرا أن شركات كبرى مثل Google وApple بدأت في كراجات صغيرة، بأشخاص محدودين يملكون أفكارا كبيرة وهو أكثر ما يخشاه.

الرسالة الأساسية

ختم بيزوس حديثه بالتأكيد على أن الإبداع البشري لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقليده، وأن هذه القدرة على الابتكار هي ما ساعده في بناء شركتيه، وتظل معيارا رئيسيا عند اختيار أي موظف جديد.

وقال: "في عالم مليء بالتغير التكنولوجي السريع، الاختراع ليس مجرد مهارة، بل هو مفتاح التميز والبقاء ومواجهة المستقبل".