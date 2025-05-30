رسوم خفية ترفع تكلفة تذاكر الطيران.. كيف يمكنك تجنبها؟

تشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، ولا تقتصر التكاليف على ثمن التذكرة فقط، إذ تفرض شركات الطيران رسوماً إضافية قد تضاعف السعر الفعلي للرحلة، ما دفع المسافرين للبحث عن وسائل لتقليل هذه النفقات.

وتتنوع هذه الرسوم بين تكاليف الأمتعة، واختيار المقعد، والخدمات الإضافية على متن الطائرة مثل الطعام والمشروبات وسماعات الرأس، والتي كانت تُقدَّم سابقاً مجاناً، لكنها أصبحت اليوم خياراً مدفوعاً في العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، وفقا لـ StarsInsider.

التحايل على الرسوم يبدأ من مرحلة الحجز

يحذر خبراء السفر من العروض "المغرية" التي تقدمها بعض شركات الطيران، حيث تظهر أسعار منخفضة عند الحجز، لكن بدون تضمين الأمتعة أو الوجبات أو حتى اختيار المقعد.

ويوصي الخبراء هؤلاء المسافرين بمقارنة الأسعار بدقة بين الشركات والمطارات، وعدم التسرع في اختيار التذكرة الأرخص.

كما يمكن للمسافرين توفير مبالغ كبيرة من خلال الاكتفاء بحمل غرض شخصي فقط بدلاً من شراء حقيبة يد، شريطة أن يتسع أسفل المقعد، أو عبر استخدام أكياس الضغط لتوضيب عدد أكبر من الملابس في مساحة أقل.

حيل بسيطة لتوفير المساحة وتفادي الرسوم

يلجأ بعض المسافرين لحيل مبتكرة مثل حشو وسادة الرقبة بالملابس الداخلية، أو استغلال حقيبة التسوق المسموح بها على متن الطائرة لوضع قطع إضافية لا تتسع في الحقيبة الأساسية. كما يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة بدلاً من وضعها في الحقيبة لتقليل الوزن.

اختيار المقعد: خدمة مجانية أصبحت مدفوعة

في السابق، كان بإمكان الركاب اختيار مقاعدهم دون مقابل، لكن هذا الأمر تغير، فشركات الطيران باتت تفرض رسوماً على المقاعد المفضلة مثل تلك القريبة من النوافذ أو الممرات أو ذات المساحة الإضافية للأرجل، ومع ذلك، يمكن تفادي هذه الرسوم من خلال عدم اختيار المقعد أثناء الحجز وانتظار التخصيص المجاني، أو عبر الحضور المبكر إلى المطار وطلب مقعد معين من موظفي البوابة.

خدمات على متن الطائرة بأسعار مبالغ فيها

يفاجأ كثير من الركاب بأن بعض الرحلات لا تشمل وجبات أو حتى مياه الشرب مجاناً. لهذا يُنصح بإحضار وجبات خفيفة، وأكياس شاي، وزجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة، إلى جانب سماعات سلكية، خصوصاً أن بعض الشركات أصبحت تفرض رسوماً حتى على استخدامها.

رسوم غير متوقعة قد تُفسد الميزانية

تتسبب بعض الرسوم غير المتوقعة، مثل تكاليف مواقف السيارات أو رسوم عدم التسجيل الإلكتروني، في رفع تكلفة الرحلة بشكل كبير. لذلك، يوصى بالحجز المسبق للمواقف، والتأكد من إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتجنب أي غرامات.

برامج الولاء والحجز المباشر توفر مزيداً من التوفير

برامج المسافر الدائم وبطاقات الائتمان المرتبطة بشركات الطيران تمنح خصومات وعروضاً خاصة، كما يُعد الحجز المباشر عبر الموقع الرسمي لشركة الطيران أكثر أماناً في حال الرغبة في تعديل الرحلة أو استرجاع المبلغ.

ورغم تعقيدات السفر المتزايدة، يؤكد خبراء أن الابتسامة والتعامل اللبق مع الموظفين قد تكون مفتاحاً للحصول على بعض الامتيازات، حتى وإن كانت بسيطة، دون أي تكلفة إضافية.