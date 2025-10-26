لماذا يكره المليارديرات منصب الرئيس التنفيذي؟

على الرغم من الأموال الطائلة والشهرة العالمية، لا يحب كثير من المليارديرات تولي منصب الرئيس التنفيذي.. إيلون ماسك شبّه إدارة شركاته بـ"التحديق في الهاوية وأكل الزجاج"، وداستن موسكوفيتز الذي وصف دوره كرئيس تنفيذي بأنه مرهق وغير مناسب لشخصيته، يكشف هؤلاء القادة أن النجاح الكبير يأتي مع ضغوط هائلة.

وكشف عدد من أبرز المؤسسين المليارديرات عن الجانب المظلم لمنصب الرئيس التنفيذي، حيث وصفوه بأنه مرهق للغاية ومليء بالضغوط النفسية وفق موقع" entrepreneur".

واعترف داستن موسكوفيتز، المؤسس المشارك لفيسبوك والرئيس التنفيذي السابق لشركة أسانا، في مقابلة مؤخراً بأن كونه رئيسا تنفيذيا كان "مرهقا" وغير مناسب لشخصيته.

وقال: "بحكم شخصيتي، لا أحب إدارة الفرق، ولم يكن هدفي أن أصبح الرئيس التنفيذي عند تأسيس أسانا، لكن تتابعت الأحداث وأصبحت كذلك". ويُقدّر صافي ثروته بـ 12 مليار دولار وفق مؤشر بلومبيرغ.

تحديق في الهاوية وأكل الزجاج

وليس موسكوفيتز وحده الذي أبدى هذا الشعور، فإيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركات تيسلا وسبيس إكس وإكس إيه آي، شبّه تجربة تأسيس شركة بـ"التحديق في الهاوية وأكل الزجاج"، مشيراً إلى التحديات الصعبة التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون يوميًا. ويبلغ صافي ثروة قطب التكنولوجيا وأغنى رجل في العالم وفق "فوربس" نحو 484.5 مليار دولار، معظمها مرتبط بالشركات التي يقودها.

كما عبّر بريان تشيسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، عن شعوره بـ"عمق من الوحدة" أثناء توليه المنصب، مؤكدًا صعوبة وصف التجربة بالكلمات. وتقدر ثروته بـ 10.2 مليارات دولار.

حتى المؤسسون الأصغر سنا لم يسلموا من الضغط، مثل عماد مشتاق، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستابيليتي إيه آي، الذي استقال في مارس 2024 لمتابعة مشاريع الذكاء الاصطناعي اللامركزية، ووصف منصب الرئيس التنفيذي بأنه "مرهق"، مؤكداً أنه "مثل التحديق في الهاوية ومضغ الزجاج".

ويشير استطلاع أجرته شركة ديلويت في يونيو 2022 إلى أن حوالي 70% من كبار المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا يفكرون في ترك وظائفهم، مع شعور 36% منهم بالإرهاق المستمر.

كما وصلت استقالات الرؤساء التنفيذيين مؤخرا إلى مستويات قياسية، مع استقالة 1358 رئيسا تنفيذيا في النصف الأول من 2025، بزيادة 9% عن العام الماضي، وفق بيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس.

وقال آندي تشالنجر، خبير مكان العمل، إن معدل دوران الرؤساء التنفيذيين من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال 2025، مما يعكس الضغوط الهائلة التي يواجهها القادة على مستوى العالم.

