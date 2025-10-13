من هو أندرو تولوش الذي أغراه زوكربيرغ بـ 1.5 مليار دولار؟

انضم أندرو تولوش، الموظف السابق في شركة OpenAI والمؤسس المشارك لشركة Thinking Machines Lab، إلى شركة ميتا بعد أشهر قليلة من رفضه عرضا بقيمة مليار دولار من مارك زوكربيرغ.

ويُعد تولوش أول موظف يتمكن زوكربيرغ من استقطابه بنجاح من شركة ميرّا موراتي للذكاء الاصطناعي، بعد أن رفض جميع موظفي الشركة الآخرين، بما في ذلك موراتي نفسها، عروض ميتا السابقة.

وفقا لتقارير وول ستريت جورنال، انضم تولوش إلى ميتا مقابل صفقة مالية أكبر تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، تشمل مكافآت ومزايا أسهم، مع إشارة الشركة إلى أن القرار جاء "لأسباب شخصية".

وأفاد متحدث باسم Thinking Machines Lab أن تولوش أخطر فريقه بقراره عبر رسالة يوم الجمعة، مؤكدا أن الشركة ممتنة لما ساهم به من جهود ومستمرة في إكمال المشاريع المشتركة.

تولوش، خبير التعلم الآلي، عمل سابقا في ميتا لأكثر من 11 عاما كمهندس متميز، قبل أن ينتقل إلى OpenAI في 2023، حيث ساهم في تطوير أنظمة التعلم الآلي ونماذج GPT-4o وGPT-4.5 ومشاريع الاستدلال من سلسلة O.

وبعد ذلك، شارك مع ميرّا موراتي في تأسيس Thinking Machines Lab، والتي تقدر قيمتها السوقية حاليا بنحو 18.5 مليار دولار أسترالي.

بدأ تولوش مسيرته المهنية كمتدرب في Goldman Sachs، ثم ترقى ليصبح مهندسا استراتيجيا، حيث طور منتجات مالية ومشتقات وأساليب تداول التحكيم الإحصائي باستخدام تقنيات رياضية متقدمة. ويحمل شهادة ماجستير في الإحصاء الرياضي والتعلم الآلي من جامعة كامبريدج، وبكالوريوس في الرياضيات والإحصاء من جامعة سيدني.

انضمام تولوش إلى ميتا يأتي ضمن استراتيجية موسعة للشركة لمنافسة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وAnthropic وGoogle. وستعمل خبراته ضمن وحدة TBD Labs الجديدة التي يقودها ألكساندر وانغ، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في ميتا، رغم أن تركيزه الدقيق لم يُكشف بعد.

وتعكس هذه الخطوة مدى التنافس المحتدم على المواهب النخبة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الباحثون الأكثر خبرة هم المورد الأكثر قيمة، متجاوزين البيانات والقدرة الحاسوبية. وقد استثمرت ميتا مبالغ ضخمة في استقطاب أفضل الكفاءات، بما في ذلك صفقة استحواذ جزئية على شركة Scale AI بقيمة 14.3 مليار دولار لتعيين مؤسسها ألكساندر وانغ.

ويأتي توظيف تولوش بعد محاولة فاشلة من زوكربيرغ لشراء Thinking Machines Lab بالكامل، ثم محاولات لجذب أكثر من عشرة من مهندسيها، بما في ذلك تولوش.

ويؤكد هذا التوظيف على أن المنافسة على المواهب البشرية في قطاع الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن مسألة شخصية ومالية ضخمة، وتعيد رسم موازين القوة بين الشركات التقنية الكبرى في السباق نحو بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.