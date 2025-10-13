أعلنت شركة Meta Platforms Inc عن تعاقدها مع عالم الذكاء الاصطناعي أندرو تولوك، المؤسس المشارك لشركة "ثينكينج ماشينز لاب" التابعة لميرا موراتي، في خطوة جديدة تعكس سعي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لتعزيز مكانة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وبحسب تقرير نشره وول ستريت جورنال، فإن تولوك انتقل إلى Meta بعد أن عُرضت عليه حزمة تعويضات قد تصل إلى 1.5 مليار دولار على مدى ست سنوات على الأقل، تشمل مكافآت أداء وحوافز أسهم.

وأكد متحدث باسم "ثينكينج ماشينز لاب" رحيل تولوك، موضحا أنه اتخذ هذا القرار لأسباب شخصية.

يأتي هذا التعاقد بعد محاولة فاشلة من Meta للاستحواذ على شركة موراتي الناشئة، الأمر الذي دفع زوكربيرغ للبحث عن طرق بديلة لجذب أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي في السوق، وفقا لموقع benzinga.

وتشير المصادر إلى أن زوكربيرغ تواصل مباشرة مع أكثر من اثني عشر موظفا من الشركة الناشئة، بينهم تولوك، لتوظيفهم ضمن فريق Meta.

حملة توظيف مكثفة لجذب كبار الباحثين

تعكس خطوة التعاقد مع تولوك حملة توظيف واسعة تنفذها Meta لاستقطاب كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من شركات منافسة مثل OpenAI وAnthropic وGoogle DeepMind التابعة لشركة Alphabet Inc.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد صرح سابقا بأن Meta قدمت مكافآت تصل إلى 100 مليون دولار لبعض موظفيها لإغرائهم بالانتقال إلى الشركة.

ويعكس هذا التنافس المحتدم بين شركات التكنولوجيا الكبرى على استقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى الجميع لتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق التفوق التقني.

ردود أفعال الصناعة

علق المهندس يون-تا تساي، الباحث السابق في شركة Nokia والمهندس الأول في Tesla، على منصة X (تويتر سابقا): "عندما تعمل مع مؤسسة، ترغب في العمل مع شخص مستعد لوضع أمواله الخاصة على المحك حتى مع قلة فرص النجاح. هذا نادر جدا، فمعظم الناس يسعون فقط للتقاعد مبكرا."

وتبرز هذه التصريحات حجم التنافس غير المسبوق في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركات ليس فقط على أفضل المواهب، بل أيضا على بناء فرق بحثية قوية قادرة على دفع حدود الابتكار التكنولوجي.

أهمية الصفقة لـ Meta

يعكس تعاقد Meta مع تولوك استراتيجية واضحة لتعزيز قدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة مع شركات مثل Google وOpenAI.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود زوكربيرغ المستمرة لتقليل الفجوة التكنولوجية، وإظهار التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة ومستقبلية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتبقى Meta، من الشركات الرائدة في مؤشرات الزخم والنمو والجودة، ما يعكس أداءها القوي على المدى الطويل رغم بعض التحديات في الاتجاهات قصيرة ومتوسطة المدى.