إيلون ماسك يعين طالباً لقيادة فريق "غروك" وسط فوضى التسريحات

في خطوة غير معتادة أثارت الكثير من الدهشة داخل أوساط التقنية، قامت شركة XAI التابعة لإيلون ماسك بتعيين طالب جامعي لقيادة فريق شرح البيانات الخاص بها، وسط موجة واسعة من التسريحات والتغييرات في القيادة. هذا القرار يعكس حجم التحديات التي تواجه الشركة في إعادة هيكلة فريقها الحيوي "غروك"، الذي يعتمد بشكل كبير على تصنيف البيانات الخام ووضعها في سياقها الصحيح لتعليم النظام فهم العالم بشكل أفضل.

تولى دييغو باسيني، الذي تخرج من المدرسة الثانوية عام 2023 ويدرس حالياً في جامعة بنسلفانيا، قيادة الفريق في أوائل سبتمبر بعد أن تم تعطيل حسابات تسعة من كبار الموظفين على منصة سلاك. وبعد بضعة أيام، في 12 سبتمبر، قامت الشركة بتسريح أكثر من 500 موظف من الفريق، وهو ما يمثل خفضاُ كبيراً في أعداد العاملين في الفريق، وفقاً لبيزنس إنسايدر.

في 15 سبتمبر، عقد باسيني اجتماعاً شاملاً مع باقي أعضاء الفريق، وأكد أن الشركة لا تعتزم تنفيذ المزيد من التسريحات، إلا أن أكثر من 100 موظف آخر تم تسريحهم لاحقاً، ما يعكس استمرار عملية إعادة الهيكلة رغم التصريحات الرسمية. كما أجرى باسيني مؤخراً سلسلة اجتماعات فردية مع الموظفين الحاليين والسابقين لشرح مهامهم ومراجعة أدائهم، تمهيداً لتحديد مناصبهم المستقبلية في الشركة عبر سلسلة اختبارات تقييمية.

يضم فريق شرح البيانات في XAI موظفين متعاقدين ودوام كامل، وكانت مهمتهم قبل التسريحات الأخيرة تصنيف البيانات ووضعها في سياقها الصحيح، وهو عنصر أساسي لتدريب "غروك" على فهم العالم بشكل أفضل. قبل التغييرات الأخيرة، كان عدد أعضاء الفريق حوالي 1500 موظف، أما الآن فقد انخفض العدد إلى نحو 900 موظف فقط، ما يعكس التأثير الكبير للتسريحات على هيكل الفريق وقدرته التشغيلية.

تجربة XAI تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة عند الجمع بين فرق كبيرة ومعقدة من موظفين جدد وقيادات شابة، حيث يتعين على المسؤولين الجدد، حتى لو كانوا طلاب جامعيين، مواجهة ضغوط ضخمة للحفاظ على استمرارية العمل وضمان جودة النتائج.