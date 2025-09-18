كيف جعل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس زوكربيرج ثالث أغنى رجل في العالم؟

في عالم التكنولوجيا والأعمال، النجاح لا يُقاس بالحظ وحده، بل بالرؤية الاستراتيجية والاستثمار المستمر في المستقبل. مارك زوكربيرج، مؤسس ميتا، أصبح اليوم ثالث أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ272 مليار دولار، وفق بيانات بولومبيرغ وفوربس.

سر هذا الصعود ليس مجرد امتلاك أسهم شركة رائدة، بل استراتيجية واضحة تركز على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس كأدوات أساسية لبناء مستقبل الشركة وتعظيم الثروة الشخصية.

الذكاء الاصطناعي: محرك الابتكار والنمو

منذ عام 2024، أعلن زوكربيرج أن الذكاء الاصطناعي سيكون الركيزة الأساسية لتطوير Meta Platforms. في تصريحات عدة، وصف العام 2025 بأنه "عام الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أن الشركة ستستثمر بشكل كبير لتطوير مساعد رقمي متقدم يمكنه فهم المستخدمين والتفاعل معهم بطريقة طبيعية وشبه بشرية

تجلى هذا التوجه في مجموعة من المبادرات منها مساعد "ميتا" الذكي الذي يتيح للمستخدمين إدارة التطبيقات والخدمات والتفاعل مع الأجهزة بشكل أكثر فاعلية. من ضمن هذه المبادرات أيضاً تحسينات خوارزميات الإعلانات، حيث عززت قدرة "ميتا"على تخصيص الإعلانات للمستخدمين بدقة أكبر، مما زاد من الإيرادات بشكل ملحوظ. وتطبيقات تحرير الصور والفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي جذبت المستخدمين والمطورين على حد سواء، ووسعت قاعدة العملاء.

هذه الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي لم ترفع فقط قيمة الشركة، بل ضاعفت ثروة زوكربيرج الشخصية نظرًا لامتلاكه حوالي 13% من أسهم Meta Platforms.

الميتافيرس الرؤية المستقبلية للتواصل الرقمي

الميتافيرس يمثل العالم الافتراضي المتكامل، حيث يمكن للمستخدمين العمل، التعلم، التسوق، والتفاعل الاجتماعي في بيئة رقمية غامرة. زوكربيرج اعتبر الميتافيرس جزءاً من الاستراتيجية المستقبلية لخلق اقتصاد رقمي جديد، يستفيد منه الأفراد والشركات على حد سواء.

في عام 2025، أطلقت "ميتا" منصة Horizon World 2.0، التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى افتراضي متقدم وحضور فعاليات اجتماعية ومهنية في بيئات افتراضية، بالإضافة إلى التفاعل مع الآخرين باستخدام شخصيات رقمية (أفاتار) واقعية.

هذه الاستثمارات عززت قيمة أسهم الشركة، وفتحت آفاقاً اقتصادية ضخمة للشركة، من الإعلانات الرقمية إلى بيع الأصول الافتراضية والخدمات التعليمية عبر المنصة.

أداء الأسهم وتأثيره على ثروة زوكربيرج

أسهم "ميتا" شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2025، حيث تجاوزت قيمة السهم الواحد 775 دولاراً، وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار وفقا لفوربس. هذا النمو انعكس مباشرة على ثروة زوكربيرج، محققاً له مركز ثالث أغنى رجل في العالم، خلف إيلون ماسك ولاري إليسون، ومتقدماً على جيف بيزوس.

التنويع والاستثمار في المستقبل

إلى جانب الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، قام زوكربيرج بالاستثمار في مجالات أخرى لتعزيز استدامة الشركة وثروته، والطاقة المتجددة لتقليل بصمة الكربون وتعزيز استدامة الشركة، التعليم والتكنولوجيا الصحية، دعم مبادرات تعليمية وصحية رقمية مبتكرة، الاستثمار في الشركات الناشئة.

هذا التنويع ساعده على تأمين مستقبل الشركة والشخصي، وتقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، وهو الإعلانات الرقمية.

ثروة مارك زوكربيرج البالغة 272 مليار دولار ليست مجرد رقم، بل نتاج رؤية مستقبلية واستراتيجية استثمارية دقيقة. تركيزه على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس لم يعزز قيمة الشركة فحسب، بل وضعه في مصاف أغنى رجال العالم، محققاً مثالاً حياً على أن الاستثمار في التكنولوجيا المستقبلية هو المفتاح للصعود المالي الكبير.