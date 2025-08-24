تركت الدراسة وطبقت خطة "996".. أسرار أصغر مليارديرة عصامية

في الثلاثين من عمرها حققت لوسي غو التي نشأت في فريمونت بكاليفورنيا، لأبوين مهاجرين صينيين، ما يسعى إليه العديد من رواد الأعمال طوال حياتهم المهنية. في وقت سابق من هذا العام، وصلت ثروتها الصافية إلى 1.3 مليار دولار بعد ارتفاع قيمة حصتها في شركة Scale AI ، وهي شركة متخصصة في تصنيف البيانات شاركت في تأسيسها عام 2016، عقب صفقة استثمارية مع Meta قُدّرت قيمتها بـ 25 مليار دولار،وبهذا، أزاحت غو نجمة البوب ​​تايلور سويفت عن عرشها كأصغر مليارديرة عصامية ، وفقًا لما ذكرته قناة CNBC Make It.

ثقافة "996"

تؤمن غو"بضرورة العمل 90 ساعة أسبوعيًا، وفق خطة "996" التي تقوم على العمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ستة أيام في الأسبوع. وقد عززت التزامها بقيم العمل في وادي السيليكون، داعية مؤسسي الشركات الناشئة إلى تبني هذا النهج لضمان انطلاقة قوية لمشاريعهم.

درست غو علوم الكمبيوتر والتفاعلات بين الإنسان والحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون، لكنها تركت الدراسة قبل التخرج لتصبح زميلة في برنامج "ثيل".

ومنذ أن أصبحت مليارديرة، لم تتوقف عن العمل. وقالت: ما زلت أعمل أيام عمل طويلة جداً.

وأوضحت جو في مقابلة مع CNBC Make It: "بصراحة، ما زلت أشعر بنفس الشعور الذي شعرت به تلك الفتاة الصغيرة، مثل حياتي قبل المال وبعده، لم تتغير كثيراً حقاً".

الاستيقاظ في 5:30 صباحاً

تستيقظ غو الساعة 5:30 صباحًا، وتتوجه إلى معسكر باري للتدريبات ، ثم تنخرط مباشرةً في العمل. ولاتتناول وجبة الغداء، فهي تعد، كما قالت غو، من الكماليات؛ وتتناول وجبات خفيفة خلال الاجتماعات لتجنب إفساد زخم العمل.

وصرحت غو لبرنامج "ميك إت" على قناة سي إن بي سي: "أعتقد أن معظم الناس يستطيعون تحقيق التوازن بين العمل والحياة إذا تخلصوا مما يضيعون وقتهم بعد العمل، مثل تصفح الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون".

عطلات نهاية الأسبوع

حتى عطلات نهاية الأسبوع ليست محظورة تماماً. تمنح غو نفسها فترة قصيرة - من الظهر حتى السادسة مساءً في أحد أيام نهاية الأسبوع - لقضاء الوقت مع الأصدقاء، لكن بقية الوقت تستهلكه في العمل.

وأضافت غو: "أعتقد أن لديّ ساعات أكثر في اليوم لأنني لا أحتاج إلى قسط كبير من النوم"، مشيرةً إلى أنها تستطيع العمل حتى منتصف الليل، والتواصل مع الآخرين حتى الثانية صباحاً، ثم الاستيقاظ في الخامسة ونصف صباحاً وممارسة الرياضة في السادسة صباحا.

تركت الدراسة

من شابة مبرمجة إلى مليارديرة نشأت غو في فريمونت، كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين صينيين، وبدأت بكتابة الأكواد البرمجية في سن المراهقة. باعت سلعاً افتراضية من شركة نيوبتس قبل أن تدرس علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون. تركت الدراسة لاحقاً بعد حصولها على منحة ثيل، التي تشجع المبتكرين الشباب على تجاوز التعليم التقليدي والتوجه نحو ريادة الأعمال.

وتشمل مسيرتها المهنية تدريبات في فيسبوك، ووظيفة تصميم في سناب شات حيث عملت على خرائط سناب، وفترة عمل في كورا حيث التقت بألكسندر وانغ، شريكها المؤسس في سكيل إيه آي. ورغم أنها تركت الشركة عام 2018 بعد خلافات داخلية، إلا أن حصتها البالغة 5 % تقريباً هي ما دفعها إلى نادي المليارديرات.

ثقافة "996"

يُحاكي تصريح غو بضرورة التزام المؤسسين الجدد بالعمل 90 ساعة أسبوعياً ثقافة "996" المثيرة للجدل - أي العمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً ستة أيام في الأسبوع - السائدة في بعض قطاعات قطاع التكنولوجيا في الصين.

وصرحت غو لبرنامج " ميك إت" على قناة سي إن بي سي : "عندما تبدأ شركتك، يكاد يكون من المستحيل تحقيق النجاح دون العمل 90 ساعة أسبوعياً".

هل الإرهاق يُقلّل الإنتاجية؟

بينما تؤطّر غو هذا الأمر كضرورة لمؤسسي الشركات الناشئة، يخالفها آخرون في مجتمع الشركات الناشئة.

يُجادل النقاد بأن الإرهاق يُقلّل الإنتاجية. وصفت سارة فيرنر، المؤسِّسة المشاركة لشركة هاسموس، هذه الظاهرة بـ"ثقافة العمل المُستمر" التي تُضرّ بالاحتفاظ بالموظفين، بينما رفضها مُستثمر رأس المال المُغامر سورانجا تشاندراتيليك ووصفها بأنها "تعظيم للعمل المُرهق بدلاً من العمل المُتقن".

منصة Passes

لم تتوقف غو عند نجاح واحد. ففي عام 2019 ، أطلقت شركة باك إند كابيتال ، وهي شركة رأس مال استثماري تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، وفي عام 2022، أسست منصة "Passes"، وهي منصة لتحقيق الدخل من المبدعين، جمعت أكثر من 65 مليون دولار حتى الآن.

تُصر غو على أن روتينها المُكثّف لا يزال يسمح لها "بالتوازن بين العمل والحياة" بفضل خياراتها المتعلقة بالنوم والتواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن نسختها من التوازن - العمل حتى منتصف الليل، وتفويت وجبة الغداء، والعمل 90 ساعة أسبوعيًا - تُثير جدلًا أوسع: هل هذا هو المعيار الجديد للطموح، أم عودة خطيرة إلى ثقافة الإرهاق؟

