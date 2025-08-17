أغنى رجل في فيتنام يحوّل 14 مليار دولار من الغرب إلى الشرق

بعد سنوات من السعي الحثيث لغزو أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وجد الملياردير الفيتنامي فام نات فوونغ — مؤسس ورئيس شركة VinFast Auto Ltd — نفسه أمام حقيقة صعبة وهي أن الطموح وحده لا يكفي في سباق السيارات الكهربائية.

ضخ فوونغ ما يفوق 14 مليار دولار في مشروعه، من بينها أكثر من 2 مليار دولار من أمواله الخاصة، بهدف بناء علامة عالمية تُنافس كبار الصانعين لكن ضعف الطلب، وتحديات المنافسة، وردود الفعل الفاترة على بعض الطرازات، جعلت السوق الغربية أقل بريقًا مما كان يتوقع.

في أغسطس 2025، أعلن فوونغ عن تحول استراتيجي جذري، تركّز VinFast الآن على أسواق آسيا الصاعدة مثل الهند، إندونيسيا، والفلبين، معتبرًا أنها أسواق "ناضجة للنمو" مع منافسة أقل من الغرب، وبنية تحتية للسيارات الكهربائية في طور التشكل تمنح الشركة فرصة للسبق.

أول ثمار هذه الاستراتيجية الجديدة تجسدت في افتتاح مصنع تجميع في مدينة توتشوكودي بولاية تاميل نادو الهندية بطاقة إنتاجية تصل إلى 150,000 سيارة سنويًا، استثمرت الشركة 500 مليون دولار كبداية، مع خطط لرفع الاستثمار إلى 2 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، وفقا لـ "بلومبيرغ".

كما افتتحت الشركة مصنعًا ثانيًا في فيتنام بطاقة إنتاج 200,000 سيارة، وتعمل على إنشاء مصنع ثالث في إندونيسيا لتعزيز حضورها في المنطقة.

لكن الطريق لا يخلو من العقبات، ففي 2024، تكبّدت VinFast خسارة صافية قدرها 3.2 مليارات دولار، حيث أنفقت 1.57 دولار لكل دولار تحققه من المبيعات. ومع ذلك، يؤكد فوونغ التزامه التام بتمويل المشروع "حتى آخر دولار"، بدعم من مجموعته الأم Vingroup والممولين الخارجيين.

يرى خبراء السوق أن نجاح VinFast في آسيا يعتمد على مدى سرعتها في ترسيخ وجودها قبل أن تهيمن الشركات الصينية بأسعارها المنافسة. وبالنسبة لفوونغ، الرهان الآن على أن تكون VinFast "الأول الذي يصل، والأول الذي يربح" في هذه الأسواق الواسعة.

من هو فام نات فوونغ؟

يُعد فام نات فوونغ أغنى رجل في فيتنام، ورمزاً بارزاً للتحول الاقتصادي في بلاده. وُلد عام 1968 في هانوي، وبدأ مسيرته كرجل أعمال من أوكرانيا حيث أسس شركة لإنتاج الأطعمة المجففة "Technocom" التي حققت نجاحاً لافتاً، قبل أن يبيعها لشركة نستله مقابل مئات ملايين الدولارات في عام 2010. شكلت تلك الصفقة نقطة الانطلاق لبناء إمبراطوريته الاستثمارية داخل فيتنام.

بعد عودته إلى بلاده، أسس مجموعة Vingroup التي تحولت إلى أكبر تكتل خاص في فيتنام، تشمل أنشطتها العقارات، السياحة، الصحة، التعليم، والابتكار التكنولوجي. لكن رهانه الأبرز كان في مجال السيارات الكهربائية عبر شركة VinFast التي أطلقها عام 2017 بطموح منافسة كبرى الشركات العالمية.

بحسب "فوربس" بلغ صافي ثروة فام نات فوونغ نحو 12.2 مليار دولار حتى 16 أغسطس 2025، مما يجعله أحد أبرز أثرياء العالم .

ودرس فام نات فوونغ في روسيا وبدأ مشروعه الشهير للمعكرونة في أوكرانيا في تسعينيات القرن العشرين قبل أن يعود إلى البلاد.

وهو اليوم رئيس مجلس إدارة مجموعة فينجروب، إحدى أكبر التكتلات في فيتنام والتي تعمل في مجال العقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية وغيرها.

وتشمل الوحدات الرئيسية للمجموعة شركة صناعة السيارات الكهربائية فينفاست، وشركة تطوير العقارات فين هومز، وسلسلة الفنادق فينبيرل.