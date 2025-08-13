برواتب خيالية.. وثائق تفضح خطة مايكروسوفت لسرقة موظفي ميتا

تسعى مايكروسوفت جاهدةً لاستقطاب ألمع العقول وأبرز المواهب في "ميتا"، عن طريق رصد ميزانية ضخمة، وقوائم بأبرز مهندسي وباحثي ميتا، في سباق نحو السيطرة على عالم الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لوثائق داخلية من مايكروسوفت بحسب موقع بيزنس إنسايدر، جمعت الشركة جدول بيانات يُفصّل موظفي ميتا للذكاء الاصطناعي حسب الاسم والوظيفة والموقع، ويُصنّف المدرجون في القائمة ضمن "مواهب الذكاء الاصطناعي الأساسية"، وهو تصنيف يسمح لمايكروسوفت بمنح الموافقة على العروض خلال 24 ساعة، بما يُطابق رواتب ميتا الجاذبة، ومكافآت بملايين الدولارات عند التوقيع.

وبحسب مصدران لموقع بيزنس إنسايدر فإن مثل هذه العروض "أصبحت أكثر شيوعاً" في سوق مواهب الذكاء الاصطناعي.

مكافآت خيالية

في وقت سابق، زعم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه أي"، أن خبراء الذكاء الاصطناعي الأكثر طلباً في ميتا سيحصلون على مكافآت توقيع بقيمة 100 مليون دولار، وقد وصل إجمالي حزم التعويضات مؤخرًا إلى 250 مليون دولار، ومايكروسوفت، العازمة على الحفاظ على تفوقها في ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوجهها نحو تقييم سوقي بقيمة 4 تريليونات دولار، تحرص على مواكبة هذا التطور.

يقود هذه الجهود الخطة الجريئة مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، وجاي باريخ، رئيس CoreAI، وهو رئيس سابق لقسم الهندسة في ميتا.

ويتم تكليف فرق توظيف متخصصة الآن باستقطاب هذه الكفاءات العالية، حتى مع ثبات إجمالي عدد موظفي مايكروسوفت بعد عام من تسريحات واسعة النطاق.

ففي العام الماضي ألغت مايكروسوفت ما يقرب من 15,000 وظيفة، وبدأت العملية في يناير بتسريح ما يقل قليلاً عن 1% من الموظفين، في إطار مراجعة الأداء، وجاءت الجولة الأشد في مايو، حيث تم إلغاء أكثر من 6,000 وظيفة، تلتها 300 وظيفة أخرى في يونيو، في عام 2023، كانت الشركة قد سرّحت بالفعل حوالي 10,000 موظف.

مفارقات عجيبة

ومن المفارقات أن شركات مثل مايكروسوفت تنفق مبالغ طائلة لاستقطاب نخبة من كفاءات الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت تخفض أعداداً كبيرة من الوظائف الأخرى.

وتحوّل ازدهار الذكاء الاصطناعي من وعدٍ بالكفاءة إلى ساحة منافسة شرسة، حيث قد تصل تكلفة استقطاب الأشخاص المناسبين إلى مئات الملايين - حتى مع مواجهة آلاف آخرين خطر التسريح.

وتُصرّ مايكروسوفت على أن عمليات التسريح هذه جزء من جهود إعادة هيكلة أوسع، لكن مراقبي الصناعة بشيرون إلى أن الأتمتة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي تُمثّل عاملاً غير مُعلن، فبعد أن كان يُشاد به كأداة لتحرير العمال من المهام المُتكررة، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي الآن بشكل متزايد على أنه تهديدٌ للأمن الوظيفي في العديد من القطاعات.

مذكرة للموظفين

في أعقاب عمليات التسريح الأخيرة، تطرق الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إلى الوضع مباشرةً في مذكرة موجهة إلى الموظفين، وفق شبكة CNBC قائلاً: "قبل أي شيء آخر، أودُّ أن أتحدث عن ما كان يُثقل كاهلي، وما أعلم أن الكثير منكم يُفكِّر فيه: تسريحات الوظائف الأخيرة".

في يونيو 2024، بلغ عدد القوى العاملة العالمية لشركة مايكروسوفت 228,000 موظف، وبينما لم تُصدر الشركة بعدُ رقماً محدثاً لما بعد عام 2025، أصرَّ ناديلا على أن العدد الإجمالي لا يزال "مستقراً تقريباً".