أغنى مليارديرات الذكاء الاصطناعي في العالم.. من يقود ثروة المستقبل؟

مع تسارع الثورة التكنولوجية وتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى حجر الزاوية في الحياة المعاصرة – من كتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى ترجمة المستندات القانونية – بات هذا القطاع الوليد يشكّل منجم ذهب للمبتكرين والمستثمرين الأذكياء. واليوم، يجنون من ورائه ثروات هائلة تجعلهم في طليعة المليارديرات الجدد.

وأدى نمو الذكاء الاصطناعي إلى ظهور فئة جديدة من المليارديرات، بعضهم أسس شركات من الصفر، بينما حوّل آخرون أعمالهم القائمة نحو فرص الذكاء الاصطناعي. بدعم من استثمارات ضخمة من مايكروسوفت وآبل وميتا وغيرها من الشركات العالمية، يمثل هؤلاء الأفراد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وريادة الأعمال. من إمبراطورية جينسن هوانغ في مجال الأجهزة إلى حلول ألكسندر وانغ للبنية التحتية للبيانات، وابتكارات سام ألتمان في مجال الذكاء الاصطناعي يُظهر هؤلاء المليارديرات كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الصناعات ويُعيد تعريف ريادة الأعمال.

وقد كشفت مجلة فوربس عن قائمة أغنى الشخصيات في عالم الذكاء الاصطناعي لعام 2025، تضم مجموعة من الروّاد الذين أسّسوا شركات رائدة، أو قادوا استثمارات استراتيجية غيرت مسار الصناعة. وفيما يلي أبرز الأسماء التي تتصدّر هذه القائمة.

جينسن هوانغ – 113 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia – نجم الرقائق بلا منازع

جينسن هوانغ، 62 عامًا، هو الرجل الذي قاد Nvidia من شركة متخصصة في بطاقات الرسوميات إلى عملاق يهيمن على مستقبل الذكاء الاصطناعي. بفضل الرقائق المتطورة التي تنتجها شركته، والتي أصبحت ضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ارتفعت قيمة Nvidia بشكل فلكي، لتتجاوز 4 تريليونات دولار في يوليو الماضي – كأول شركة تكنولوجية تحقق هذا الإنجاز.

يمتلك هوانغ 3% من أسهم الشركة، التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 300% خلال عام واحد فقط. وقد أصبح بفضلها ضمن قائمة أغنى 20 شخصًا في العالم، ويُنظر إليه اليوم كأحد العقول التي أعادت تشكيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا.

ألكسندر وانج – 2.7 مليار دولار

أصغر ملياردير عصامي في الذكاء الاصطناعي – مؤسس Scale AI

في عام 2016، وبعمر 19 عامًا، ترك وانج دراسته في MIT ليؤسس شركة Scale AI، التي تقدم أدوات معالجة البيانات للشركات الكبرى لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. واليوم، تخدم شركته أكثر من 300 عميل، من بينهم Google وMeta وGeneral Motors.

يمتلك وانج 14% من الشركة، التي وصلت قيمتها إلى 14 مليار دولار عام 2024، ليُصبح رسميًا أصغر ملياردير عصامي في عالم التكنولوجيا.

سام ألتمان – 1.9 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI – العقل المدبّر وراء ChatGPT

سام ألتمان، أحد أبرز الأسماء في ساحة الذكاء الاصطناعي، يقود شركة OpenAI منذ عام 2019، والتي تقف خلف إطلاق ChatGPT. وعلى الرغم من أنه لا يمتلك أسهماً في الشركة التي تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار، إلا أن ثروته مصدرها استثماراته في شركات مثل Stripe وReddit وشركة الطاقة النووية Helion.

بدأ ألتمان مسيرته ببيع شركته الأولى "Loopt"، ثم أصبح لاحقًا أحد كبار المستثمرين في وادي السيليكون، قبل أن يتفرغ لقيادة واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم.

فيل شاو – 1.3 مليار دولار

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ TransPerfect – إمبراطور الترجمة الآلية

من غرفة سكنه الجامعي عام 1992، أسس فيل شاو شركة TransPerfect، والتي تحوّلت إلى واحدة من أكبر شركات الترجمة واللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اليوم، يمتلك شاو 99% من الشركة، التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 1.3 مليار دولار.

رحلته إلى الثراء لم تكن خالية من العقبات؛ فقد خاض معركة قانونية ضد شريكته السابقة في الشركة انتهت بحصوله على الملكية الكاملة مقابل 770 مليون دولار.

داريو أمودي – 1.2 مليار دولار

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anthropic (أنثروبيك) – المنافس الصاعد لـ OpenAI

في عام 2021، انفصل داريو أمودي عن OpenAI ليؤسس شركة Anthropic، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والقابلة للتفسير. أطلق الشركة مع شقيقته دانييلا أمودي، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

تُقدّر قيمة Anthropic بنحو 61.5 مليار دولار، ويُنسب إلى أمودي تطوير تقنيات "التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية"، والتي غيّرت مسار تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

ليانج وينفينج – مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة DeepSeek – مفاجأة السوق الصينية

غير معروف في الغرب حتى وقت قريب، لكن ليانج وينفينج أحدث ضجة عالمية بنموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek-R1، الذي تفوّق على ChatGPT في بعض المؤشرات، مع تكلفة تشغيل أقل بنسبة 95%.

تسببت هذه الطفرة في خسارة "إنفيديا" 600 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وينفينج، الذي بدأ حياته المهنية كمؤسس لصندوق تحوط، لا يأتي من خلفية هندسية، ما يجعل إنجازه أكثر إثارة.

تُسلّط هذه القائمة الضوء على تنوع الطرق التي تمكّن بها هؤلاء الأفراد من بناء ثرواتهم الهائلة، من خلال الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي أو تطوير أدواته وتطبيقاته. وهي تذكير صارخ بأن من يملك البيانات والخوارزميات اليوم، قد يملك الاقتصاد غدًا.

في زمن تتحوّل فيه الخيال العلمي إلى واقع، يقود هؤلاء المليارديرات الموجة القادمة من التغيير العالمي، في واحدة من أسرع الثورات الاقتصادية والتكنولوجية في التاريخ الحديث.