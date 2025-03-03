تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

تباطأت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلالالشهر الماضي وفقا للبيانات النهائية لمسح مؤسسة إس أند بي جلوبال الصادرة اليومالاثنين.

وبحسب المسح ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاعالتصنيع إلى 49 نقطة خلال فبراير، مقابل 7ر48 نقطة خلال يناير، في حين كانتالقراءة الأولية للمؤشر 9ر48 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاطالاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه استمر تدهور ظروف التشغيل لقطاع التصنيعالياباني للشهر الثامن على التوالي.

واستمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج للشهر السادس على التوالي،ولكن بوتيرة أبطأ. كما استمر تراجع الطلبيات الجديدة، بسبب تراجع الطلب وضعف ثقةالعملاء بشكل أساسي بحسب شركات التصنيع.

وأدى استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع إلى حالة ركودواسعة في عمليات التوظيف وتراجع ملموس في نشاط المشتريات وقوائم الأعمالالمتراكمة.