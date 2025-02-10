الصين تسمح لشركات التأمين بالاستثمار في الذهب

أطلقت السلطات الصينية برنامجا تجريبيا للسماح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، بما يتيح مليارات الدولارات للاستثمار في سوق المعدن النفيس، وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الذهب.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن 10 شركات تأمين منها بي.آي.سي.سي بروبيرتي أند كاجوالتي كو وتشاينا لايف إنشورانس كو أكبر شركتي تأمين في الصين، ستتمكن من استثمار ما يصل إلى 1% من أصولها في شراء الذهب في إطار البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. ويعني هذا ضخ حوالي 200 مليار يوان (4ر27 مليار دولار) في سوق الذهب.

وأضافت بلومبرغ أن هذا التحول في سياسات قطاع التأمين يشير إلى إدراك السلطات لندرة خيارات الاستثمار في الصين والحاجة إلى بدائل وسط تباطؤ سوق العقارات والركود الاقتصادي. وقد ارتفع الذهب بنحو 40% منذ نهاية عام 2023، ثم تواصل الارتفاع خلال الشهور الأخيرة بسبب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن الصعود المذهل لسعر المعدن الأصفر حاليا قد يجعله باهظ الثمن بالنسبة للعديد من المستثمرين الصينيين.

وفي تقرير لشركة جوتاي جونان سيكيورتيز قال المحللون بقيادة ليو شينشي "شركات التأمين تفتقد لخيارات الاستثمار متوسط وطويل الأجل بعوائد ثابتة"، وأشاروا إلى أن الشركات تعاني من أجل استثمار أموالها في منتجات تحقق عوائد تناسب التزاماتها، خاصة مع المبيعات القوية لمنتجات الادخار التي تقدمها شركات التأمين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها.

في الوقت نفسه فإن البرنامج الجديد يجعل الذهب أول سلعة يمكن لشركات التأمين الصينية الاستثمار فيها. وتفرض السلطات الصينية قيودا صارمة على استثمارات شركات التأمين بحيث تقتصر على الأصول ذات العوائد النقدية المستقرة، مع فرض قيود على حجم الاستثمارات في أصول مثل السندات والأسهم.