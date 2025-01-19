مهندس بلا شهادة جامعية .. 50 عاماً في نفس الشركة قصة ملهمة وندم واحد

قضاء نصف قرن في وظيفة واحدة أمر نادر في عصر التغير السريع، لكن قصة كيب تيرنر، المهندس الذي عمل لمدة 50 عامًا في شركة AT&T، تعكس روح الالتزام والانتماء.

بدأ تيرنر رحلته المهنية عام 1973 كموظف شاب دون شهادة جامعية، واضعًا نصب عينيه دعم أسرته، ومع مرور السنوات، تولى أكثر من ثمانية وظائف مختلفة وتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع، ورغم غياب المؤهل الأكاديمي، نجح في بناء مسيرة مليئة بالإنجازات بفضل حبه للتعلم العملي، بحسب موقع unionrayo.

ندم وحيد وسط مسيرة لامعة

على الرغم من فخره بمسيرته المهنية، يشعر تيرنر بندم واحد وهو عدم حصوله على شهادة جامعية في الهندسة، رغم الفرص التي أتاحتها له الشركة، فقد وفرت AT&T برامج تعليمية سخية تتيح للموظفين تعويض الرسوم الدراسية بما يصل إلى 30 ألف دولار.

ورغم أنه اجتاز أكثر من 150 دورة تدريبية تقنية خلال مسيرته، إلا أن حلمه بالحصول على شهادة جامعية ظل عالقًا في ذهنه.

تيرنر مثال حي على قيمة التعليم المستمر داخل بيئة العمل، لقد تعلم كل شيء عن التكنولوجيا بفضل التدريب العملي داخل الشركة، ومع التطور الهائل الذي شهدته التكنولوجيا على مدار العقود الخمسة الماضية، أثبت تيرنر أن الرغبة الحقيقية في التعلم تتفوق على الشهادات الأكاديمية.

قصة تيرنر تحمل رسالة واضحة مفادها أن النجاح ليس مرتبطًا فقط بالشهادات أو المناصب، بل بالالتزام والرغبة المستمرة في التعلم والتطور.

ويوجه تيرنر نصيحة للشباب قائلاً استغلوا كل فرصة تعليمية تُتاح لكم، فالتعلم رحلة مستمرة تفتح أبوابًا جديدة للنمو المهني والشخصي.

إن قصة كيب تيرنر ليست مجرد قصة عمل طويل، بل هي شهادة على أن الشغف والتفاني يمكن أن يقودا إلى تحقيق النجاح، حتى في غياب المؤهلات الأكاديمية. لكل من يسعى إلى التقدم، تذكر دائمًا أن كل يوم هو فرصة جديدة للتعلم والنمو.

يذكر أن شركة AT&T هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال الاتصالات والإعلام، تأسست في الأصل عام 1877 على يد ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف، تحت اسم شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية.