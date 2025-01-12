10 وظائف عن بعد براتب 100 ألف دولار في عام 2025

مع بداية 2025، يسعى الكثيرون إلى استكشاف مسارات مهنية جديدة تتسم بالمرونة، الشغف، والربح الجيد، مع إمكانية العمل عن بُعد.

دراسة حديثة أصدرتها شركة "Bospar" أوضحت أن 60% من العاملين في الولايات المتحدة يفضلون العمل في وظائف تتيح خيارات العمل عن بُعد، معتبرين أنها تدل على وعي الشركات بالقضايا البيئية.

ووفقا لمجلة فوربس، يأتي ذلك مع استمرار تزايد الإقبال على الوظائف عن بُعد لما توفره من مزايا متعددة تشمل تعزيز الإنتاجية والثقة، تحسين رفاهية الموظفين، وخفض تكاليف التنقل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات متنوعة كظروف صحية أو مسؤوليات أسرية.

لكن، ما أبرز الوظائف التي ستشهد إقبالًا في سوق العمل عن بُعد خلال هذا العام؟

أفضل 10 وظائف عن بُعد لعام 2025

وفقًا لتقرير حديث من "FlexJobs"، الذي يستعرض سنويًا أبرز الوظائف والشركات التي تدعم العمل عن بُعد، تضمنت القائمة لعام 2025 الوظائف التالية:

محاسب

متوسط الراتب: 58000 - 126310 دولارات.

مهندس برمجيات

متوسط الراتب: 75,840 - 197,900 دولار.

مدير حسابات

متوسط الراتب: 92,483 - 126503 دولارات.

ممثل خدمة العملاء

متوسط الراتب: 31,963 - 48,691 دولاراً (الأدنى في القائمة).

مدير مشروع

متوسط الراتب: 129,273 - 162,431 دولارا.

مندوب تطوير المبيعات

متوسط الراتب: 57,305 - 76,970 دولارا.

مساعد تنفيذي

متوسط الراتب: 57,285 - 94,000 دولار.

مدير نجاح العملاء

متوسط الراتب: 108,659 - 148,670 دولارا.

مدير منتج

متوسط الراتب: 74,322 - 227,972 دولارا.

ممثل تطوير الأعمال

متوسط الراتب: 54,406 - 83,383 دولارا.

أبرز الملاحظات حول تقرير 2025

حاز المحاسبون على المركز الأول للعام الثاني تواليًا.

أدوار المبيعات وإدارة الحسابات شهدت نموًا ملحوظًا، مشكّلة نحو نصف القائمة.

الوظائف التقنية وأدوار إدارة المشاريع برزت كخيارات رئيسية في سوق العمل.

مستقبل العمل عن بُعد

تؤكد التوجهات لعام 2025 أهمية الجمع بين المهارات التقنية والذكاء البشري، مما يستلزم من الباحثين عن عمل تطوير قدراتهم في المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون الرقمي.

كما أشار التقرير إلى أن بناء العلاقات المهنية يظل عنصرًا جوهريًا لا يمكن استبداله بالذكاء الاصطناعي، خاصة في أدوار المبيعات وإدارة العملاء، ما يجعل هذه الوظائف ركيزة أساسية في سوق العمل عن بُعد.

نصيحة

سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، استثمر في تطوير مهاراتك التقنية والعلاقاتية، وركز على أدوار تلبي احتياجات السوق وتجمع بين المرونة والإمكانات المالية الواعدة. استفد من قائمة الوظائف العشر الأفضل لتوجيه بحثك المهني وتحقيق تقدم ملحوظ في مسيرتك المهنية هذا العام.