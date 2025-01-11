وزيرة الخزانة البريطانية تدعو للتعاون بثقة مع الصين في مجال التجارة

أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز أن المملكة المتحدة "يجب أن تتعاون بثقة مع الصين" في التجارة، لدى وصولها إلى بكين، وسط اضطرابات في السوق في الداخل.

وقالت الوزيرة إن "اختيار عدم التعامل مع الدولة الآسيوية، ليس خيارا على الإطلاق" لكنها أضافت أن بريطانيا يجب أن "تتحدث بشكل صريح أيضا في المجالات "التي نختلف فيها"، بما في ذلك القيم الديمقراطية والحريات"، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

ومن المقرر أن تلتقي رفيز مع نظيرها هي ليفينج في بكين، اليوم السبت لبحث قضايا التجارة والاستثمار بالإضافة إلى إثارة "قضايا صعبة"، بما في ذلك دعم البلاد للحرب الروسية في أوكرانيا، طبقا لما ذكرته وزارة الخزانة البريطانية.

لكن المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بعد ارتفاع العائدات على السندات البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، ألقت بظلالها على زيارة وزيرة الخزانة البريطانية إلى الصين، واتهمها المحافظون بـ"الفرار إلى الصين"، بدلا من شرح كيفية إصلاح الاقتصاد المتعثر.