عندما يتحول "الخطأ الكبير" إلى ثروة طائلة.. صفقة بافيت بـ 100 مليار دولار

ما وصفه وارن بافيت ذات يوم بـ«الخطأ الكبير» يتحول اليوم إلى واحدة من أثمن صفقاته. ففي عام 2016، دفعت شركة «بيركشاير هاثاواي» نحو 37 مليار دولار للاستحواذ على Precision Castparts، قبل أن يعترف بافيت لاحقًا بأنه دفع أكثر مما ينبغي مقابل الشركة. وبعد نحو عقد، تشير تقديرات حديثة إلى أن قيمة الشركة قد تقترب من 100 مليار دولار، في مفارقة استثمارية تعيد فتح ملف الصفقة التي ندم عليها بافيت.

لكن التطورات الأخيرة في قطاع الطيران والصناعات المعدنية أعادت تسليط الضوء على قيمة الشركة، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة Precision Castparts قد تصل حاليًا إلى نحو 100 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة Barron’s.

بافيت: دفعت أكثر من اللازم

عندما أعلنت شركة "Berkshire" عن الصفقة في 2016، وصف بافيت السعر بأنه مرتفع جدًا بالنسبة إلى المعايير التي اعتادت الشركة الدفع بها، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته الكبيرة بالرئيس التنفيذي لـPrecision Castparts، مارك دونيغان، الذي لا يزال يشغل منصبه.

وفي رسالته السنوية إلى المساهمين عام 2021، كان بافيت أكثر وضوحًا، إذ قال إن Berkshire دفعت «أكثر مما ينبغي» مقابل الشركة التي تصنع مكونات ومنتجات معدنية معقدة.

وأوضح أن Precision Castparts كانت، في رأيه، شركة ممتازة وربما الأفضل في مجالها، لكنه كان متفائلًا أكثر من اللازم بشأن قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح.

خطأ كبير

وقال بافيت إنه أصاب في تقدير قدرة الشركة على تحقيق عوائد جيدة على الأصول الملموسة المستخدمة في عملياتها، لكنه أخطأ في تقدير متوسط أرباحها المستقبلية، وبالتالي أخطأ في تحديد السعر المناسب للاستحواذ عليها، واصفًا الصفقة بأنها «خطأ كبير» في هذا السياق.

نقص في مكونات محركات الطائرات

لكن الظروف تبدو مختلفة الآن، فبحسب ما نقلته رويترز، يشهد السوق حاليا نقصا في بعض المنتجات التي تصنعها Precision Castparts، وهي مكونات أساسية لمحركات الطائرات، خصوصًا الأجزاء المرتبطة بشفرات التوربينات.

وتُعد عمليات تصنيع هذه المكونات من أصعب حلقات سلسلة توريد صناعة الطيران؛ إذ تشمل قطعًا مصبوبة من المعدن السائل وأخرى مطروقة من المعدن الصلب، وهي منتجات يصعب تصنيعها بكميات كبيرة، وأصبحت هذه المكونات واحدة من أكثر نقاط الاختناق صعوبة في صناعة الطيران منذ جائحة كورونا.

صفقة بـ11.75 مليار دولار تكشف القيمة

وجاء التطور الأبرز الأسبوع الماضي، عندما أعلنت GE Aerospace الاستحواذ على شركة Consolidated Precision Products (CPP) مقابل 11.75 مليار دولار.

وتعد CPP واحدة من الشركات القليلة التي تنافس Precision Castparts في هذا المجال.

وأعطت الصفقة المستثمرين مؤشرًا مهمًا على القيمة المحتملة للشركات العاملة في تصنيع المكونات المعدنية المعقدة لمحركات الطائرات.

ووفقًا لتقرير " Barron’s" ارتفعت قيمة Precision Castparts إلى نحو 100 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر وحدات Berkshire Hathaway قيمة.المفارقة أن الشركة التي اعتبر بافيت شراءها خطأً كبيرًا بسبب دفع سعر أعلى من اللازم قد تكون اليوم أكثر قيمة بكثير مما كانت عليه عند إتمام الصفقة.

ولا يعني ذلك أن Berkshire حققت بالفعل ربحًا نقديًا بقيمة 63 مليار دولار أو أنها باعت Precision Castparts مقابل 100 مليار دولار؛ فالرقم الأخير يمثل تقديرًا للقيمة الحالية للشركة استنادًا إلى تطورات السوق وصفقة GE الأخيرة، وليس عملية بيع فعلية.