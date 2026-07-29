عطاء أسطوري.. أغنى رجل في أفريقيا يتعهد بالتبرع بثلث ثروته

في خطوة قد تصبح واحدة من أكبر التعهدات الخيرية في تاريخ القارة الأفريقية، يخطط أليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، لتخصيص ثلث ثروته للأعمال الخيرية، في قرار حظي بدعم علني من أفراد عائلته الذين يستعدون لتولي أدوار أكبر داخل إمبراطوريته التجارية العملاقة.

وكشفت ابنته حليمة دانغوت خلال مقابلة مع "بلومبيرغ" أن العائلة تدعم رؤية والدها بشأن مستقبل الثروة والإرث، موضحة أن خطة انتقال القيادة لا تركز فقط على استمرار نمو الأعمال، بل تشمل أيضًا توجيه جزء كبير من الثروة نحو مشاريع ذات تأثير اجتماعي طويل الأمد.

12 مليار دولار

ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة دانغوت بنحو 36.5 مليار دولار، ما يعني أن تخصيص ثلثها للأعمال الخيرية قد يتجاوز 12 مليار دولار، وهو مبلغ يجعله من بين أكبر الالتزامات الخيرية التي يعلن عنها ملياردير أفريقي على الإطلاق.

ويأتي هذا التعهد في وقت يعمل فيه دانغوت على إعادة تشكيل مستقبل مجموعته التي تعد أكبر تكتل صناعي مملوك للقطاع الخاص في أفريقيا، وتضم قطاعات استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة والسكر والملح والأغذية والطاقة، إضافة إلى مصفاة دانغوت النفطية العملاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميًا.

على عكس العديد من العائلات الثرية التي تحيط خطط انتقال القيادة بالسرية، اختارت عائلة دانغوت الكشف تدريجيا عن رؤيتها لمستقبل الإمبراطورية التجارية. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الملياردير النيجيري على تعزيز دور الجيل الجديد داخل المجموعة، مع طموح لتحويلها إلى شركة عالمية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية النجاح والنمو عبر السنوات المقبلة، وفقًا لـ"Business Insider".

وأكد دانغوت في مناسبات سابقة أن هدفه لا يقتصر على بناء الثروة، بل استخدامها لإحداث تأثير اجتماعي دائم. ومن خلال مؤسسة أليكو دانغوت، التي تأسست عام 1994 وتعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في أفريقيا، دعم برامج في مجالات الصحة والتعليم والتغذية ومكافحة الفقر والاستجابة للكوارث.

ويرى مراقبون أن دعم الورثة لهذا التوجه يمثل إشارة مهمة إلى توافق العائلة حول مستقبل المجموعة، حيث يجمع مشروع دانغوت بين استمرار توسع الإمبراطورية الاقتصادية وتحويل جزء كبير من الثروة إلى أعمال خيرية قد تمتد آثارها لعقود.