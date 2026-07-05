ميسي الملياردير الصامت.. إمبراطورية بلا أضواء

ليونيل ميسي، الملياردير الصامت، لم يعد مجرد أسطورة كروية داخل المستطيل الأخضر، بل تحول إلى رمز عالمي يجمع بين المجد الرياضي والإمبراطورية المالية التي تُبنى في هدوء بعيدا عن الأضواء . ثروته التي تجاوزت المليار دولار جاءت من مزيج من العقود الضخمة، وشراكات العلامات التجارية الكبرى، والاستثمارات العقارية الذكية. ومع ذلك، يختار ميسي البقاء بعيدا عن الضجيج الإعلامي، مركزا على عمله ومسيرته، ليصنع إمبراطورية مالية متكاملة تثبت أن النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى ضوضاء أو استعراض دائم.

ودخل ليونيل ميسي رسميا نادي المليارديرات في عام 2026، بثروة تُقدَّر بأكثر من 1.1 مليار دولار، ليصبح واحدًا من القلائل في تاريخ الرياضة الذين بلغوا هذا المستوى المالي وهم ما زالوا في قمة عطائهم الكروي.

ولم تأتِ ثروة ميسي من كرة القدم فقط، بل تشكّلت عبر منظومة متكاملة تجمع بين الرواتب الضخمة، وصفقات الرعاية العالمية، والاستثمارات العقارية، والمشاريع التجارية المتنوعة.

عقود كروية تاريخية

خلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، تجاوزت أرباح ميسي من الرواتب والمكافآت حاجز 700 مليون دولار.

وفي عام 2025، وقّع عقدا جديدا مع نادي إنتر ميامي يمتد حتى 2028، يتضمن راتبا سنويا يقارب 25 مليون دولار، إضافة إلى حصة من عوائد البث مع شركة Apple، ما عزز مكانته كأحد أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.

قوة الإعلانات والشراكات

يمتلك ميسي عقدا طويل الأمد مع Adidas، إلى جانب شراكات كبرى مع Pepsi وMastercard، وهي اتفاقيات تدر عليه عشرات الملايين سنويًا، وفقا لـ "cnbc".

ورغم حجم هذه العوائد الضخمة، يواصل ميسي الحفاظ على مسافة واضحة عن الأضواء الإعلامية، مفضّلا أسلوب حياة هادئ وبسيط بعيدا عن الاستعراض أو المبالغة في إظهار الثروة. هذا التوجه يعزز صورته كلاعب يركز على العمل والإنجاز داخل الملعب وخارجه، ويجعل حضوره الإعلامي محدودا ومدروسا، رغم مكانته كأحد أشهر وأغنى الرياضيين في العالم.

استثمارات تتوسع بصمت

تُقدَّر محفظته العقارية بأكثر من 300 مليون دولار، وتشمل ممتلكات في برشلونة وميامي ومنزله في روزاريو.

كما أسس سلسلة فنادق MiM Hotels، واستثمر في قطاعات رياضية وتجارية متعددة، من بينها امتلاك نادي UE Cornellà الإسباني، وفق تقديرات منصات رياضية متخصصة.

هذه التحركات تعكس عقلية استثمارية هادئة تهدف إلى بناء إرث طويل الأمد يتجاوز كرة القدم.

مقارنة مع رونالدو

تُقدَّر ثروة كريستيانو رونالدو بما بين 1.3 و1.4 مليار دولار، إلا أن ميسي يواصل تضييق الفجوة عبر توسع استثماراته خارج الملعب.

وتحوّلت المنافسة بين النجمين من صراع الأهداف والبطولات إلى سباق اقتصادي حول من يهيمن على قائمة أغنى الرياضيين في التاريخ.

الملياردير الذي يفضل الصمت

على عكس العديد من النجوم، لا يعتمد ميسي على علامة تجارية شخصية ضخمة، ويفضّل الاستثمار بهدوء بعيدا عن الضجيج الإعلامي.

كما يواصل دعم مؤسسة Leo Messi Foundation التي تركز على التعليم والرعاية الصحية للأطفال حول العالم، مما يعزز صورته الإنسانية.

ومع مشاركته في كأس العالم 2026، يواصل ميسي كتابة فصل جديد من مسيرته، جامعا بين المجد الرياضي والنفوذ المالي العالمي.

هكذا، يتحول اللاعب الذي عُرف بـ "البرغوث" إلى رمز عالمي يجمع بين الأسطورة داخل الملعب وإمبراطورية اقتصادية صامتة خارجه.