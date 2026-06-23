من هو الهندي كونال شاه رئيس واتساب الجديد؟





أعلنت شركة "ميتا" تعيين رجل الأعمال الهندي كونال شاه، مؤسس شركة التكنولوجيا المالية CRED، رئيسا عالميا جديدا لتطبيق واتساب، في خطوة تُعد من أبرز التغييرات القيادية داخل المنصة خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع استثمار ضخم من "ميتا" بقيمة 900 مليون دولار في CRED، ما يعكس تنامي الرهان على شركة شاه ودورها في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى إعادة تشكيل استراتيجية القيادة داخل تطبيق واتساب الذي يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.

وسيخلف كونال شاه الرئيس السابق لواتساب ويل كاثكارت، الذي قاد التطبيق منذ عام 2019، وشهدت خلال فترة ولايته توسعا كبيرا في قاعدة المستخدمين وتطوير الخدمات التجارية داخل المنصة.

ومن المقرر أن ينتقل كاثكارت إلى دور جديد داخل "ميتا" يركز على تطوير المنتجات الاستهلاكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب "ميتا"، فإن اختيار شاه جاء نتيجة خبرته في بناء المنتجات وفهمه العميق لسلوك المستخدمين، إلى جانب رؤيته التي تتماشى مع المرحلة المقبلة من تطور واتساب، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُعد كونال شاه من أبرز رواد الأعمال في الهند، حيث بدأ مسيرته بتأسيس منصة FreeCharge للدفع الرقمي، التي حققت نجاحا واسعا خلال طفرة المدفوعات الإلكترونية في البلاد قبل أن يتم الاستحواذ عليها لاحقا.

وبعد خروجه من المشروع، اتجه إلى الاستثمار في الشركات الناشئة ودراسة سلوك المستهلك، قبل أن يؤسس شركة CRED عام 2018.

وجاءت فكرة CRED، بحسب شاه، من تساؤل محوري حول "لماذا لا يتم مكافأة الثقة؟"، حيث أطلق الشركة برأسمال بلغ نحو مليون دولار من أمواله الخاصة، مقدّما منصة تكافئ المستخدمين على سداد فواتير بطاقات الائتمان في الوقت المحدد.

وخلال سنوات قليلة، توسعت CRED لتشمل خدمات مالية متعددة، من بينها المدفوعات، الإقراض، التأمين، التجارة، وإدارة الثروات، إضافة إلى بطاقات الائتمان.

ووفقا لبيانات الشركة، فقد نمت CRED لتضم نحو 17 مليون مستخدم، وجمعت تمويلات تتجاوز 900 مليون دولار من مستثمرين عالميين، وحققت إيرادات سنوية تقارب 325 مليون دولار، كما سجلت أول ربع سنوي ربحي لها في عام 2026.

ومن المتوقع أن يتخلى شاه عن مهامه التشغيلية اليومية في CRED مع احتفاظه بحصته في الشركة، على أن ينتقل للعمل من مقر "ميتا" في كاليفورنيا لقيادة المرحلة المقبلة من تطوير واتساب عالميًا.

انتقال تدريجي إلى مقر ميتا

وبحسب الشركة، سيباشر كونال شاه مهامه الجديدة من الهند في البداية مع تنقلات بين الهند ومقر الشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، على أن ينتقل لاحقا بشكل دائم إلى الولايات المتحدة، وسيشرف الرئيس الحالي لواتساب ويل كاثكارت على مرحلة انتقال المهام وتسهيل عملية التسليم الإداري.

وقال شاه في أول تعليق له بعد التعيين: "رغم أن واتساب قطع شوطا كبيرا، فإن الفجوة بين ما هو عليه اليوم وما يمكن أن يصبح عليه لا تزال هائلة، وأتطلع للعمل مع قيادة ميتا في المرحلة المقبلة من تطور التطبيق".

توسع في الأعمال والخدمات المالية

وتعمل ميتا على استثمار هذا النمو عبر تطوير منظومة WhatsApp Business، إلى جانب توسيع خدمات الدفع داخل التطبيق، رغم التحديات التي تواجهها في سوق المدفوعات الهندي عبر نظام UPI.

كما بدأت الشركة خلال الفترة الأخيرة في إطلاق مصادر دخل جديدة عبر واتساب، تشمل الإعلانات داخل تبويب "التحديثات" الذي يضم القنوات وميزة الحالة، إضافة إلى الاشتراكات والخدمات المدفوعة، وهي ملفات ستقع ضمن مسؤوليات الرئيس الجديد.

وسجلت خدمات المراسلة المدفوعة عبر واتساب معدل إيرادات سنوية تجاوز 2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2025، وفق بيانات الشركة، حيث تستحوذ الهند على حصة كبيرة من هذا النمو.

ويأتي هذا التحول في وقت تتجه فيه ميتا إلى تعزيز نموذج "المراسلة التجارية" كأحد أهم مصادر الإيرادات المستقبلية، في ظل سعيها لتنويع دخلها بعيدا عن الإعلانات الرقمية التقليدية.