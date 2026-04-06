صفقة مذهلة.. ملياردير أفريقي يبيع إمبراطوريته بـ 29 مليار دولار

في خطوة مفاجئة هزت سوق الأغذية الأمريكي، أعلن الملياردير الأفريقي ناثان كيرش، البالغ من العمر 94 عاما، عن بيع شركته الشهيرة Restaurant Depot، التي أسسها قبل خمسة عقود لتوريد مستلزمات المطاعم، إلى العملاق الأمريكي Sysco مقابل مبلغ مذهل قدره 29.1 مليار دولار. تُعد الصفقة إحدى أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع توزيع الأغذية بالجملة على مستوى العالم، وتسلط الضوء على إرث رجل الأعمال العصامي الذي حوّل شركته من مستودع واحد في بروكلين إلى إمبراطورية ضخمة تغطي 35 ولاية أمريكية.

بداية الإمبراطورية

أسس كيرش شركته في بروكلين عام 1976 تحت اسم Jetro Cash & Carry، قبل أن تتحول لاحقا إلى Restaurant Depot، لتصبح واحدة من أكبر شركات توزيع مستلزمات المطاعم في الولايات المتحدة، مع 166 متجرا في 35 ولاية وإيرادات سنوية تصل إلى 16 مليار دولار.

نجاح الشركة ارتكز على نموذج مبتكر اعتمده كيرش منذ البداية، الدفع النقدي والتحمل الشخصي للبضائع، ما قلل التكاليف وزاد الكفاءة للعملاء. هذا النموذج، الذي بدأ في جنوب إفريقيا قبل الانتقال إلى نيويورك، أتاح للشركة النمو بسرعة، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.

نموذج الأعمال العصامي

من خلال السماح لأصحاب المطاعم بشراء ما يحتاجونه شخصيا وحمله بأنفسهم، قلل كيرش تكاليف التوزيع والتوصيل، وزاد من الإيرادات لشركته. ويعتبر هذا الأسلوب المبسط والفريد سببًا رئيسيًا في استمرار نجاح الشركة لأكثر من نصف قرن، وفقا لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

ولد كيرش في جنوب إفريقيا عام 1932، وبدأ مسيرته في مجال الأعمال من خلال شراء شركة توزيع بالجملة، حيث استفاد من فرص تجارية في ظل القيود العنصرية ليوفر البضائع لأصحاب المتاجر المهملين، قبل أن ينقل خبرته إلى الولايات المتحدة ويؤسس إمبراطوريته.

توسع عالمي ودمج الشركات

بعد أقل من 20 عاما من التأسيس، استحوذ كيرش على Restaurant Depot، ودمجها مع Jetro Cash & Carry تحت مظلة شركة Jetro Holdings. توسعت أعمال الشركة لاحقا لتشمل كافة أنحاء البلاد، مما عزز من مكانتها كأحد أكبر موزعي الأغذية بالجملة في الولايات المتحدة.

الصفقة الكبرى مع Sysco

تمثل صفقة بيع الشركة إلى Sysco واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ توزيع الأغذية بالجملة. ووفقا لتقديرات، فإن الجمع بين إيرادات Restaurant Depot البالغة 16 مليار دولار والإيرادات السنوية لشركة Sysco البالغة 81 مليار دولار سيقارب إجماليًا 100 مليار دولار سنويا.

يتوقع أن تعزز الصفقة وصول Sysco إلى المطاعم المستقلة، وتسمح بدمج نموذج الدفع النقدي والتحميل الفوري الذي أسس كيرش نجاحه عليه، ما يوسع نطاق أعمال الشركة ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.

تحديات التمويل وسوق الأسهم

على الرغم من نجاح الصفقة، انخفض سهم Sysco بأكثر من 15% فور الإعلان، بسبب تمويل الاستحواذ بمزيج من 21 مليار دولار ديون هجينة ومليار دولار نقدا وأسهما. ومع ذلك، يرى الرئيس التنفيذي للشركة أن الصفقة ستعزز الربحية على المدى الطويل، وتثبت قدرة تجارة البيع بالجملة على الصمود حتى في فترات الركود الاقتصادي.

صرح كيفن هوريكان، الرئيس التنفيذي لشركة Sysco، بأن تجارة البيع بالجملة، وخاصة Restaurant Depot، تمتلك قدرة عالية على الصمود، وتحقق حصصًا سوقية أكبر في أوقات الركود الاقتصادي.

استمرارية إرث الملياردير العصامي

رغم ثروته الكبيرة التي تقدرها مجلة فوربس بـ 7.3 مليارات دولار، حافظ كيرش على مستوى منخفض من الظهور الإعلامي طوال حياته العملية. ويمثل بيع إمبراطوريته تتويجا لمسيرة امتدت أكثر من خمسة عقود، ويعكس رؤية رجل عصامي بدأ من الصفر وبنى واحدة من أكبر إمبراطوريات توزيع الأغذية في العالم.