هاري بوتر.. فانتازيا خيالية خطبت ودها صناعة الترفيه بــ 7.7 مليارات دولار

تُعد هاري بوتر أكثر من مجرد سلسلة كتب وأفلام؛ إنها ظاهرة فنية، اقتصادية، وثقافية، استطاعت أن تخلق عالماً مترامي الأطراف من الإنتاجات الترفيهية وصلت إيراداتها في مجملها حتى الآن إلى أكثر من 7.7 مليارات دولار، وأن تترك أثرًا لا يُمحى على صناعة الترفيه العالمية. نجاحها يعكس مدى قوة السرد القصصي، والقدرة على توظيفها في صناعة تجارية ضخمة، مع استمرارية تأثيرها على الأجيال الجديدة، وتأكيدها على أن الأدب والفن يمكن أن يكونا أيضًا صناعة اقتصادية قوية.

سلسلة هاري بوتر التي أبدعتها الكاتبة البريطانية ج. ك. رولينج تمثل اليوم إحدى أبرز الظواهر الأدبية والثقافية في التاريخ الحديث، حيث تجاوزت حدود القصص الأدبية إلى حكاية فنتازيا ملهمة ذات استثمارات وتداعيات اقتصادية وفنية هائلة. بدايةً برواية «حجر الفيلسوف» في عام 1997، وحتى نهاية السلسلة مع «العودة إلى هوجوورتس» في عام 2022، حيث استطاعت أن تكرّس مكانتها كعلامة فارقة، وتأثيرها يتجاوز حدود الأدب ليشمل السينما، والمسرح، وألعاب الفيديو، والتجارة، والسياحة.

حققت السلسلة نجاحًا مذهلاً في مبيعات الكتب، حيث بلغت عدد النسخ المباعة أكثر من 500 مليون نسخة حتى عام 2021، وفقًا لمؤسسة «بوك سكان»، مما يجعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعًا على الإطلاق، متفوقة على أعمال كلاسيكية مثل «دون كيشوت» و«الأمير الصغير». كما ترجمت إلى 80 لغة، مما ساهم في انتشارها الواسع على مستوى العالم، وتحقيقها إيرادات ضخمة من حقوق النشر.

974 مليون

نجاح الكتب دفع شركة «وارنر برذرز» إلى إنتاج سلسلة أفلام ناجحة جدًا، بدأت بـ «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» في عام 2001، والذي حقق إيرادات بلغت 974 مليون دولار عالميًا، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس». تلتها ستة أفلام أخرى، مع إيرادات مجمعة تتجاوز 7.7 مليارات دولار، مما جعلها واحدة من أنجح سلاسل السينما على الإطلاق، تميزت الأفلام باستخدام تقنيات حديثة في المؤثرات البصرية، وتصوير متميز، مع تداخل متقن للأحداث وتطوير الشخصيات، مما ساهم في جذب جمهور عريض من جميع الأعمار، وتوسيع قاعدة المعجبين بشكل غير مسبوق. ففي عام 2009، كانت «هاري بوتر والأمير الدموي المميت» الأكثر ربحًا من بين الأفلام، محققة إيرادات تجاوزت 934 مليون دولار.

400 مليون

ومع الوقت والأصداء الشعبية للقصة والأبطال تحولت سلسلة هاري بوتر إلى صناعة ترفيهية متكاملة، تشمل مسرحية «هاري بوتر وأنتربرونورز» التي بدأت في لندن عام 2016، وحققت إيرادات سنوية تتجاوز 70 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لبيانات 2023، مع أكثر من 14 مليون زائر حتى الآن. كما تم إنشاء منتزهات ترفيهية متخصصة، مثل «منتزه أورلاندو للسحر» في فلوريدا، الذي استثمرت فيه شركة ميرلين إنترتينمنت أكثر من 400 مليون دولار، وحقق عائدات تفوق 2 مليار دولار منذ افتتاحه.

علاوة على ذلك، أطلقت شركة Warner Bros. خط إنتاج لمنتجات سحرية، وألعاب فيديو، ومقتنيات، تقدر مبيعاتها بمليارات الدولارات سنويًا، مما يعكس مدى استثمار الشركات في استثمار العلامة التجارية، إضافةً إلى ذلك، أطلقت شركة Warner Bros.

معرض هاري بوتر المتجول، الذي يُعد من أكبر وأشهر المعارض الترفيهية المبنية على عالم السحرة. بدأ المعرض في جولة عالمية منذ عام 2018، وزار أكثر من 25 مدينة حول العالم، من بينها نيويورك، لندن، سيدني، موسكو، طوكيو، وغيرها، وحقق إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار حتى عام 2023.

المعرض يوفر تجربة تفاعلية فريدة من نوعها، حيث يُمكن الزوار استكشاف مجموعة هائلة من الأزياء، والأدوات السحرية، وملابس الشخصيات، وأماكن من عالم هوجورتس، بالإضافة إلى عروض حية وتقنيات تفاعلية، مما يعكس مدى قوة العلامة التجارية وقدرتها على جذب الجمهور بطريقة جديدة ومبتكرة. يُعد هذا المعرض من أهم مصادر الدخل الإضافية التي تعزز استثمار العلامة التجارية وتوسع نطاقها عالميًا.

ظاهرة ثقافية

وبالنظر إلى النجاح التجاري الهائل، يمكن القول إن هاري بوتر لم تعد مجرد سلسلة أدبية، وإنما أصبحت ظاهرة ثقافية اقتصادية، إذ إن صناعة الأفلام، والمسرح، والسياحة، والتجارة، تمثل جزءًا لا يتجزأ من استثماراتها. ومع ذلك، فإن هذا النجاح لم يخلُ من الانتقادات؛ فبعض النقاد يرون أن الاعتماد على عالم خيالي مفرط قد يؤدي إلى تكرار نمطية الشخصيات، وأن التركيز على الجانب التجاري قد يقلل من عمق الرسائل الأدبية، خاصة مع توسع الشركات في استثمار العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى استثمارات هاري بوتر على أنها نموذج يُحتذى في استثمار المحتوى الترفيهي، حيث توازي استثمارات صناعة السينما الكبرى، وتُقدر بمئات ملايين الدولارات، وتُعدّ من أكبر استثمارات صناعة الترفيه في التاريخ.