باركليز يعلن نمو أرباحه 12% بدعم من خفض تكاليف الأعمال

كشف بنك "باركليز" عن نمو أرباحه بأكثر من العُشر في الربع الثالث بعدما خفض تكاليف الأعمال والاستفادة من التداول في البورصة.

وأعلنت المجموعة المصرفية عن أرباح ما قبل احتساب الضرائب بقيمة 3,2 مليار جنيه إسترليني (3 مليار دولار) للشهر الثالث حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وهو أعلى 12 % من نفس الفترة من عام سابق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وارتفع الدخل من بنوك الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وكذلك من ذراعها الخاص بإدارة الثروات والبنك الاستثماري.

واستفاد البنك الاستثماري الذي حقق أعلى دخل بين كل الأقسام وصلت إلى 1,3 مليار جنيه نتيجة للأداء القوي لتداول الأسهم في أسواق البورصة العالمية العام الجاري.

وقال باركليز إن عائدات الأسهم ارتفعت 47 % في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.

وساعد هذا في التعويض عن خفض بنسبة 19 % في الدخل من ذراعه الخاص بتداول الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

ويقترب باركليز من نهاية إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتعزيز الأداء. واشتمل هذا على خفض كبير في النفقات وتعزيز القدرات التكنولوجية.





