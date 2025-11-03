أليس والتون.. المرأة الثانية في نادي «الـ 100 مليار»

بثروة تجاوزت 104 مليارات دولار في العام الماضي وبلغت هذا العام 117 ملياراً، استطاعت كسر هيمنة الرجال على نادي الـ 100 مليار دولار، لتصبح ثاني امرأة تحقق ذلك بعد نظيرتها الفرنسية فرانسواز بيتينكور مايرز، وريثة شركة لوريال الشهيرة للتجميل، بثروة تصل إلى 96 مليار دولار.. عن سيدة الأعمال الأمريكية أليس والتون، أغنى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس، نتحدث.

ولدت في 7 أكتوبر عام 1949 في ولاية أركنساس الأمريكية، درست في مدرسة بنتونفيل الثانوية حتى عام 1966، ثم نالت درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ترينيتي في سان أنطونيو بتكساس.

وقد ذكرت فوربس في قائمتها العام الماضي أن نحو ثلاثة أرباع أسهم عائلة والتون موزعة بين أليس وشقيقيها جيم، الذي حقق المركز 13 في القائمة بثروة قدرها 95.9 مليار دولار، وروب، الذي جاء في المركز 14، بثروة قدرها 94.3 مليار دولار.

الأعمال الفنية

في عام 1962 افتتح والدها أول متجر لشركة «وول مارت»، بينما كانت أليس أصغر أبنائه في سن الثانية عشرة، وفي عام 1971 تخرجت في جامعة ترينيتي، وعملت مدة قصيرة في شركة العائلة، ثم انتقلت إلى نيو أورليانز لتعمل لدى شركة «إي إف هوتون»، وفي الثمانينيات أشرفت على عمليات الاستثمار في بنك «أرفيست» التابع للعائلة، ثم أسست شركة خاصة في مجال الإقراض والسمسرة بتمويل عائلي بلغ نحو 20 مليار دولار، واستمرت حتى عام 1998، لتوقف نشاطها وتركز اهتمامها على الأعمال الفنية، حيث ترأست متحف «كريستال بريدج للفن الأمريكي» في بنتونفيل، الذي يمتد على مساحة 120 فداناً، ويضم أعمالاً لفنانين أمريكيين أسطوريين مثل آندي وارهول، ونورمان روكويل، وجورجيا أوكيف، وأعمالاً تبرعت بها من مجموعتها الخاصة يمتد تاريخها إلى خمسة قرون، وتقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وفقاً لتقرير «بيزنس إنسايدر».

وحرصت أليس على أن يكون دخول المتحف مجاناً للجمهور، وقد بلغت تكلفته عند افتتاحه في عام 2011 نحو 1.6 مليار دولار عبر صناديق ائتمانية باسم شقيقها الراحل جون والتون ووالدتها هيلين والتون التي توفيت عام 2007، وفي عام 2016 وحده أسهمت والتون بأكثر من 375 مليون دولار أنفقتها على شراء وإعارة الأعمال الفنية الأمريكية لأكثر من 230 متحفاً في جميع أنحاء البلاد.

حماية البيئة

ركزت أليس اهتمامها أيضاً على العمل الخيري، حيث تبرعت في السنوات العشر الماضية بأكثر من 5.7 مليارات دولار لخمس مؤسسات، إحداها أسسها والدها عام 1987 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس وول مارت، وتهتم بإصلاح التعليم وحماية البيئة وتنمية منطقة بنتونفيل، التي أسست فيها أليس كلية طب جديدة تهدف إلى دمج التعليم الطبي التقليدي مع الفنون والعلوم الإنسانية ومبادئ الصحة الشاملة، واستقبلت الكلية هذا العام أول دفعة من الطلاب.

كما أطلقت مؤسسة تحمل اسمها في عام 2017، وتركز على زيادة الوصول إلى الفنون، وتحسين التعليم، وتعزيز الصحة، ودفع الفرص الاقتصادية، إضافة إلى مؤسسة «آرت بريدجز» في العام نفسه بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الفن الأمريكي في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً في المجتمعات الريفية والصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي عام 2019 أنشأت «معهد هارتلاند للصحة الشاملة»، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى دمج نهج الصحة الشاملة في نظام الرعاية الصحية، وهي أيضاً عضو في مؤسسة عائلة والتون، التي تعمل في مجالات تحسين التعليم في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وحماية الأنهار والمحيطات والمجتمعات التي تعتمد عليها، والاستثمار في مناطق شمال غرب أركنساس ودلتا أركنساس وميسيسيبي.

الخيل والفن

يعرف عن أليس والتون ولعها بتربية الخيول، وكانت لها مزرعة في تكساس باسم «روكينغ دبليو رانش»، ولكنها باعتها في عام 2017 بنحو 20 مليون دولار، مساحتها أكثر من 250 فداناً من المراعي والمباني الملحقة للماشية والخيول.

أما الفن فقد وقعت في غرامه في سن مبكرة، وفقاً لتقرير مجلة «نيويوركر» الأمريكية، حيث اشترت أول عمل فني وهي في سن العاشرة مقابل دولارين، وكان نسخة طبق الأصل من لوحة لبيكاسو، جعلتها نواة لمجموعتها الخاصة التي تبرعت بها لتأسيس متحف «كريستال بريدج».

وعلى الرغم من امتلاكها عقارات فاخرة، منها شقة في نيويورك بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى مزارعها السابقة في تكساس، لكنها كثيراً ما تبيع ممتلكاتها للتركيز على أعمالها الفنية والخيرية.

وقالت في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية، رغم أنها تفضل أن تبقى بعيداً عن الأضواء قدر الإمكان: «أريد التركيز على ما يهم.. رؤيتنا هي تخريج أطباء يعالجون الإنسان ككل ويحدثون تغييراً في النظام الصحي، وأن نتيح للناس مشاهدة الفنون والاستمتاع بها والارتقاء بأمزجتهم».