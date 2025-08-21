«وول مارت» تسجل أرباحاً قوية.. والمبيعات تتجاوز 117.40 مليار دولار

نيويورك - وكالات

سجلت شركة «وول مارت» الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة أرباحاً ومبيعات قوية في الربع الثاني رغم أنها جاءت أقل من توقعات «وول ستريت»، مع بحث المتسوقين عن عروض وسط مخاوف بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.

وقالت الشركة، الخميس، إنها حققت أرباحاً بقيمة 7.03 مليارات دولار أو 88 سنتاً للسهم عن فترة الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 يوليو، مقابل 4.50 مليارات دولار أو 56 سنتاً للسهم قبل عام.

وارتفعت المبيعات بواقع 5% تقريباً إلى 177.40 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 176.05 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات «وول مارت» في الولايات المتحدة، من المتاجر الفعلية والقنوات الإلكترونية، بواقع 4.6% في أحدث ربع، بزيادة طفيفة عما تحقق في الربع الأول الذي بلغ 4.5%.

وأوضحت الشركة أن المبيعات زادت بناء على المشتريات من أقسام البقالة والصحة والعافية.

وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية زيادة بواقع 25%، مقابل نمو بواقع 22% في الربع الأول.

وتوقعت «وول مارت» أن يتراوح ربح السهم المعدل للعام بأكمله بين 2.52 و2.62 دولار، مقارنة بتوقعات «وول ستريت» البالغة 2.61 دولار.

وحذرت «وول مارت» في تقريرها المالي من ارتفاع التكاليف بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أنها رفعت توقعاتها لنتائج أعمالها السنوية.