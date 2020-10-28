صندوق النقد: محفزات الإمارات ساعدتها في مواجهة الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

صنف صندوق النقد الدولي الإمارات ضمن دول منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك فُسحَة مالية هائلة مكنتها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19».

ونشر الصندوق أمس تقريراً عن التحديات المالية التي تواجهها دول المنطقة بعد تفشي الجائحة. وقسم التقرير دول المنطقة إلى فئتين إحداهما لا تمتلك فُسحَة مالية تُمكنها من تحفيز اقتصادها في مواجهة تداعيات الجائحة أو تمتلك فُسحَة محدودة، بينما تمتلك دول الفئة الأخرى حيزاً مالياً هائلاً يتيح لها هذا التحفيز.

وأورد التقرير الإمارات ضمن الفئة الأخرى، وذكر أن الدولة تمتلك إمكانيات مالية ضخمة أتاحت لها رصد محفزات عديدة وبقيم كبير لتحفيز اقتصادها ودعمه في تجاوز تداعيات الجائحة.

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