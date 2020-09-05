رحبت خلال مشاركتها في رئاسة القمة الافتراضية للصناعة بمد جسور التواصل مع الجميع الإمارات تعزز شراكاتها لتقديم حلول للتحديات العالمية «ستراتا» نموذج للتعاون الإماراتي مع أبرز مصنّعي الطائرات في العالم | البيان استطلاع الرأي هل تراجع أسعار العقارات يدفعك لتملك وحدة سكنية في الإمارات؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 05 سبتمبر 2020 اقرأ أيضاً: الإمارات ترحّب ببناء شراكات مثمرة مع الجميع الإمارات تعمل على تحويل مدنها إلى خالية من الانبعاثات الضارة المرأة نصف القوة العاملة في «ستراتا» تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App تعليقات تعليقات Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.