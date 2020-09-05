رحبت خلال مشاركتها في رئاسة القمة الافتراضية للصناعة بمد جسور التواصل مع الجميع

الإمارات تعزز شراكاتها لتقديم حلول للتحديات العالمية

«ستراتا» نموذج للتعاون الإماراتي مع أبرز مصنّعي الطائرات في العالم | البيان

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