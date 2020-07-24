«طيران الإمارات» أول ناقلة تغطي تكاليف علاج وحجر «كوفيد»

المصدر: دبي- البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت «طيران الإمارات» مبادرة رائدة، من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي.

تتضمن المبادرة، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها، تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.

وتتيح المبادرة لعملاء «طيران الإمارات» السفر هذا الصيف بثقة تامة، مع إمكانية تغطية تكاليف العلاج حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، في حال تم تشخيصهم بـ«كوفيد 19» أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

رؤية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه بتعزيز الثقة بالسفر الدولي، ونحن على يقين بأن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجياً، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم».

وأضاف سموه: وضعت «طيران الإمارات» تدابير وإجراءات وقائية واحترازية على كل المستويات، لضمان النظافة والسلامة في كل خطوة من رحلة العميل، كما حدّثت شروط الحجز لتوفير المرونة. أما الآن، فإننا نرتقي إلى المستوى التالي، بتوفير تغطية مجانية لعملائنا تشمل نفقات «كوفيد 19» الطبية وتكاليف الحجر الصحي عند سفرهم.

إنه استثمار ضخم من جانبنا، لكننا نضع عملاءنا أولاً، ونثق بأنهم سيرحبون بهذه المبادرة التي تمنحهم الثقة وتشجعهم على اتخاذ قرار السفر.

تغطية

وتقدم «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء، الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان، حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع «طيران الإمارات».

وتبدأ «طيران الإمارات» توفير التغطية للمسافرين فوراً من لحظة هذا الإعلان، وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد 19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

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