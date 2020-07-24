أسئلة وأجوبة تتعلق بالتغطية

المصدر: دبي - وائل الخطيب، وسيد صالح

نشرت «طيران الإمارات» على موقعها الشبكي تفاصيل المبادرة وأجابت عن الأسئلة التي قد ترد على ذهن المسافرين. وذكرت الناقلة أنها توفر، بالمشاركة مع شركة «أليانز بارتنرز»، خدمات المساعدة المتعلقة بالجائحة التي تشمل مصاريف الخدمات الطبية والحجر الصحي عند السفر على رحلاتها في أي وقت، اعتباراً من 23 من يوليو حتى 31 من أكتوبر 2020.

ما طول فترة التغطية وهل الحصول على الخدمة إلزامي؟

تمتد فترة تقديم المساعدة للمسافرين على متن «طيران الإمارات» وتغطيتهم ضد الجائحة خلال الفترة بين 23 يوليو 2020 و31 أكتوبر 2020. ولا يتطلب الحصول على المساعدة ملء أي استمارات أو تقديم أي مستندات قبل السفر، حيث يمكنه الحصول على الخدمة تلقائياً، من بداية رحلة الطيران وهي صالحة لمدة 31 يوماً.

والحصول على الخدمة ليس إلزامياً. ومع ذلك، إذا تم تشخيصك بالجائحة أثناء رحلاتك وترغب في تلقي المساعدة، يجب عليك الاتصال بـ Emirates COVID-19 Assistance في أقرب وقت ممكن، في حال كان الاختبار إيجابياً للإصابة أثناء السفر.

هل يجب الدفع أولاً ثم استعادة النفقات؟

لا، يجب عليك فقط الاتصال بفريق المساعدة الخاص بالجائحة بالإمارات وسيقومون بالترتيب للمساعدة الطبية التي تحتاجها.

ما مدة المساعدة؟ وماذا لو كان لدي تذكرة ذهاب فقط؟

المساعدة صالحة لمدة 31 يوماً من أول رحلة طيران من تاريخ المغادرة، سواء كانت تذكرة ذهاب فقط أو تذكرة عودة. وسيتم التعامل مع تذكرة ثانية أحادية الاتجاه على أنها حجز جديد، مع فترة مساعدة جديدة تبلغ 31 يوماً.

وفي حال تشخيص المسافر بالوباء إيجابياً خلال فترة 31 يوماً، فسيستمر تقديم المساعدة له حتى المدة الفعلية للعلاج الطبي أو الحجر الصحي (وفقاً للقيود السارية والاستثناءات) حتى عودته إلى بلد إقامته حتى لو استمر بعد نهاية 31 يوماً.

ماذا لو واصلت رحلتي بالسيارة أو القطار أو الرحلة إلى مدينة أو بلد آخر، بعد الوصول إلى وجهة «طيران الإمارات»؟

المساعدة صالحة لمدة 31 يوماً من أول رحلة طيران لرحلتك من تاريخ المغادرة، حتى إذا واصلت المتابعة إلى مدينة أخرى باستخدام وسيلة نقل أخرى.

هل أحتاج للحصول على موافقة مسبقة قبل تحمل أي تكلفة للعلاج أو رسوم الحجر الصحي عند الاختبار إيجابياً؟

نعم، يجب الحصول على موافقة مسبقة من برنامج «كوفيد 19 الإمارات» للمساعدة على أي نفقات حسب جهة الاتصال وسيؤدي عدم الامتثال لهذا إلى إبطال أي مساعدة.

ما المعلومات أو المستندات التي أحتاجها بمجرد اختبار «كوفيد» إيجابياً؟

من الضروري الاتصال للمساعدة من «كوفيد 19 الإمارات» في أقرب وقت ممكن في حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية، حيث إن عدم الامتثال لهذا سيؤدي إلى إلغاء أي مساعدة أما الوثائق المطلوبة فهي: تذكرة طيران الإمارات، بطاقة صعود الطائرة، جواز السفر بما في ذلك صفحة تأشيرة الإقامة إن وجدت، نتيجة اختبار «كوفيد» الإيجابية التي يجب أن تكون مؤرخة بعد اليوم الأول من السفر، وأخيراً تقديم عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال حيث يمكن الوصول إليك وتفاصيل أولئك الذين يساعدونك.

هل سأحتاج إلى مشاركة معلوماتي الشخصية مع برنامج «الإمارات كوفيد 19» للحصول على المساعدة؟

نعم، من أجل الحصول على المساعدة، سيكون عليك مشاركة التفاصيل مع برنامج «نكست كير» الذي سيقوم بترتيب المساعدة وتوفير مطالباتك. ويمكن لطيران الإمارات أيضاً مشاركة بعض تفاصيلك مع «نكست كير» بالترتيب للتحقق من هويتك وتواريخ السفر.

أنا مسافر مع «طيران الإمارات» بتذكرة تنطوي على رحلة على شركة طيران أخرى.. هل أنا مغطى؟

سيتم تغطيتك إذا كنت قد اشتريت ذكرتك من «طيران الإمارات»، سواء على موقع «emirates.com» أو عبر وكيل سفر معتمد، وسوف تكون مؤهلاً للحصول على المساعدة، سواء كانت رحلتك الأولى مشغلة بواسطة «طيران الإمارات» أو شركاء الإمارات في الرمز. أما إذا اشتريت تذكرتك من شركة طيران أخرى، حتى إذا كانت شركة طيران شريكة بالرمز في الإمارات، فلن تتم تغطيتك حتى إذا كانت رحلة أو أكثر على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات.

هل أنا مؤهل للحصول على المساعدة إذا اشتريت تذكرة «طيران الإمارات» الخاصة بي عن طريق وكيل سفر عبر الإنترنت؟

نعم، طالما أنك تحمل تذكرة طيران الإمارات وتسافر على متن طائرة من «طيران الإمارات».

هل تغطي الرضع والأطفال؟

نعم

هل أنا مغطى إذا كنت استخدمت الأميال أو الدفع نقداً + الأميال لشراء التذكرة؟

نعم، أنت مغطى طالما أن لديك تذكرة «طيران الإمارات» سارية المفعول وقمت برحلتك الأولى على «طيران الإمارات».

ماذا لو كانت رحلتي أطول من 31 يوماً؟ هل يمكنني الدفع لتمديد المساعدة؟

لا، تنتهي المساعدة بعد 31 يوماً. التمديد غير ممكن.

هل يشمل المقيمين العائدين إلى وطنهم؟

المساعدة صالحة لمدة 31 يوماً من أول رحلة طيران لرحلتك من تاريخ المغادرة. وتنتهي عند العودة إلى بلد إقامتك.

نقاط توضيحية مهمة

- عند خضوعكم لاختبار «كوفيد 19» عند سفركم إلى الخارج، ستستفيدون من مساعداتنا لكم في إعادتكم لأوطانكم، مساعداتنا في كلفة الخدمات الطبية والعلاج، ومساعداتنا في كلفة الإقامة أثناء قضائكم لفترة الحجر الصحي داخل منشأة مخصصة ومعتمدة. وتتوافر أدناه المزيد من المعلومات عن المصروفات المُدرَجَة ضمن هذه المساعدات والمُستَبعَدَة منها وحدودها المتاحة.

- يتعين الاتصال في أسرع وقت ممكن بخدمة طيران الإمارات للمساعدات المتعلقة بالجائحة في حال كانت نتائج الاختبار إيجابية. وستجري تسوية المصروفات المستحقة عليكم للمستشفى، العيادة، أو أي منشأة طبية أخرى بصفة مباشرة فقط.

وفي حال ما قمتم بالسداد، فلن تستطيعوا المطالبة لاحقاً باسترداد المصروفات، ولن يجري استرداد أو سداد المصروفات في حالة الخدمات التي لا تتولى خدمة طيران الإمارات للمساعدات المتعلقة بالجائحة. علماً بأن مصروفات اختبار «كوفيد» الخاصة بكم ليست مشمولة بالتغطية ضمن المساعدات.

- ستتولى شركة «نكست كير»، إحدى الشركات الأعضاء ضمن «أليانز بارتنرز» تقديم المساعدات إليكم. ووفقاً للاستخدام الوارد في هذا السياق، يُشَار إلى «نكست كير» باعتبارها خدمة طيران الإمارات للمساعدات المتعلقة بالجائحة.

- لن يجري استرداد أو سداد المصروفات في حالة الخدمات التي لا تتولى خدمة طيران الإمارات للمساعدات المتعلقة بالجائحة تنظيمها.

- يجري تقديم المساعدات داخل الدولة أو الدول التي تزورونها خلال رحلتكم والمذكورة في نموذج حجز الرحلة. وسيجري تقديم المساعدات أيضاً حتى إذا واصلتم رحلتكم صوب مدينة أخرى باستخدام وسيلة نقل أخرى. وسيتوقف تقديم المساعدات بمجرد عودتكم إلى الدولة التي تقيمون بها.

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