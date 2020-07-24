خبراء: المبادرة تعزز الثقة بقطاع السياحة والسفر

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

تشكل مبادرة «طيران الإمارات» التي تتضمن تحمل النفقات الطبية المتعلقة بـ «كوفيد 19» وتكاليف الحجر الصحي دفعة قوية لقطاع السياحة والسفر وتساهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بمستوى الإجراءات التي تتخذها «طيران الإمارات» ودبي بشكل عام والتي دائماً ما تضع صحة المسافرين والزوار على رأس أولوياتهم وفي كافة الظروف.

وقال خبراء وعاملون بقطاع السياحة والسفر إن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، مشيرين إلى أنه سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على نشاط حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى نشاط في حركة التجزئة والأعمال.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»، إن المبادرة تشكل خطوة نوعية وتأتي على الطريق الصحيح نحو عودة النشاط الطبيعي للقطاع السياحي، خاصة وأنها تساهم في تعزيز ثقة العملاء بالسفر عبر الناقلة التي نجحت من خلال الإجراءات الاحترازية التي تتبعها في تعزيز مكانتها العالمية على الرغم من التحديات التي فرضها الفيروس على صناعة النقل الجوي. وقال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «سيرينتي ترافيل»، إن المبادرة تنم عن ثقة الناقلة بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها في جميع إجراءات السفر.

مشيراً إلى أن استعداد الناقلة لتغطية كافة النفقات المتعلقة بالعلاج والحجر الصحي يساهم في تعزيز ثقة العملاء بالسفر عبر الناقلة وفي زيادة الحركة السياحية القادمة إلى دبي. من جهته، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن المبادرة ستسهم في تعزيز الثقة بالسفر علي المستويين المحلي والدولي. وقال الخبير السياحي إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا داون تاون»، إن دبي دائماً ما تتميز بقراراتها الداعمة لكافة القطاعات وخصوصا قطاع السفر والطيران والسياحة في ظل الظروف الصعبة الراهنة الناجمة عن الجائحة.

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