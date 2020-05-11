محمد بن راشد: طيران الإمارات ودناتا ستخرجان أقوى من الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ثقته في قدرة مجموعة الإمارات (طيران الإمارات و«دناتا») على تجاوز الفترة العصيبة الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا» في مختلف أنحاء العالم. وأكد سموه في مقدمة تقرير النتائج المالية لمجموعة الإمارات أن طيران الإمارات و«دناتا» ستخرجان من الأزمة الصحية العالمية أقوى وجاهزتين لاستعادة مكانتيهما كرائدتين عالميتين.

وواصلت مجموعة الإمارات تحقيق الأرباح للسنة الثانية والثلاثين على التوالي، حيث بلغت أرباح السنة المالية 2019 / 2020 المنتهية في 31 مارس الماضي 1.7 مليار درهم، متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة «كوفيد 19» في الربع الرابع. وبلغت العائدات 104 مليارات درهم بتراجع 5 % عن نتائج العام الماضي.

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