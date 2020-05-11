20 ملياراً سيولة طيران الإمارات و 11 ملياراً عائد الشحن

المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج السنة المالية 2019 – 2020 لمجموعة «طيران الإمارات» و«دناتا» أداء قوياً خلال 11 شهراً، واتخذت «طيران الإمارات» إجراءات عدة للمحافظة على تدفقاتها النقدية، وذلك من خلال تدابير لضبط التكاليف، والحد من النفقات المالية غير العاجلة، والعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير بيئة العمل.

كما قامت بوقف جزئي لبعض خطوط الائتمان القائمة قبل 31 مارس، وتعمل حالياً على تأمين خطوط إضافية لمزيد من تعزيز السيولة.

وفي الربع الرابع من السنة المالية 2019 - 2020، نجحت «طيران الإمارات» في جمع سيولة إضافية من خلال قروض وائتمانات وتسهيلات تجارية قصيرة المدى بحوالي 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار).

وسوف تواصل الاستفادة من البنوك لجمع سيولة إضافية في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2020 - 2021 لتوفير مظلة أمان ضد تأثيرات «كوفيد 19» في تدفقاتها المالية في المدى القصير.

واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بمستوى صحي في أرصدتها النقدية، حيث بلغت 20.2 مليار درهم (5.5 مليارات دولار). وواصلت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها طيران الإمارات المحافظة على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أية منطقة بمفردها على 30% من العائدات الكلية.

واحتلت أوروبا المركز الأول، حيث بلغت العائدات المتأتية منها 26.1 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) بانخفاض 8% عن عائدات السنة السابقة. وجاءت منطقة شرقي آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) في المركز الثاني بعائدات 24.1 مليار درهم (6.6 مليارات دولار) بانخفاض 9% عن سنة 2018 - 2019.

وسجلت منطقة الأمريكتين عائدات 14.6 مليار درهم (4 مليارات دولار) بنمو 1%. وتراجعت عائدات منطقة الخليج والشرق الأوسط بنسبة 8% إلى 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وتراجعت عائدات منطقة أفريقيا 4% إلى 8.7 مليارات درهم (2.4 مليار دولار). أما عائدات منطقة غربي آسيا والمحيط الهندي، فقد ارتفعت بنسبة 4% إلى 9.8 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).

راحة العملاء

وخلال السنة الماضية، واصلت «طيران الإمارات» التركيز على رفاه وراحة عملائها، فأدخلت تحسينات على خدماتها ومنتجاتها في الأجواء وعلى الأرض وفي الفضاء السيبراني.

وشملت أبرز هذه التطورات إطلاق أول منشأة خارج المطار لإنهاء إجراءات السفر في ميناء راشد لإتاحة انتقال سلس لركاب الرحلات البحرية إلى المطار، وكذلك إطلاق عروض للمبيعات على الطائرة، بالإضافة إلى إدخال تحسينات مبتكرة على تطبيق طيران الإمارات استجابة لتزايد تواصل العملاء عبر الأجهزة المحمولة.

وأطلقت «طيران الإمارات» ميزة «سكاي واردز إكسكلوسف»، التي تتيح لأعضاء البرنامج الاستمتاع بتجارب لا يمكن شراؤها بالمال، وتطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، الذي يتيح للأعضاء اكتساب أميال سكاي واردز لدى أكثر من 1000 منفذ بيع وترفيه وطعام في الإمارات.

الإمارات للشحن

وواصلت «الإمارات للشحن الجوي» تحقيق أداء قوي في سوق تسودها منافسة شديدة مع تراجع الطلب، وساهمت بنسبة 13% من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل. ومع استمرار ضعف الطلب على الشحن الجوي طوال معظم السنة، سجلت عائدات قسم الشحن في طيران الإمارات 11.2 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) بانخفاض 14% عن السنة السابقة.

وسجلت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري بعد ارتفاعها سنتين متتاليتين، انخفاضاً بنسبة 2%، متأثرة بانخفاض أسعار الوقود وقوة الدولار. وانخفض إجمالي كميات الشحن المنقولة نمواً بنسبة 10% إلى 2.4 مليون طن نتيجةً لتقلص السعة بفعل خروج طائرة بوينغ 777F من الخدمة، وانخفاض طاقة عنابر الشحن في الربعين الأول والأخير.

وفي نهاية السنة المالية 2019 - 2020 كانت الإمارات للشحن الجوي تشغل أسطولاً مكوناً من 11 طائرة بوينغ 777F.

واستمرت الإمارات للشحن الجوي في تطوير منتجات مبتكرة متخصصة لخدمة قطاعات معينة في الصناعة. ففي أكتوبر 2019، أطلقت منصة التجارة الإلكترونية «إيميريتس ديليفرز»، التي تساعد العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة على تجميع مشترياتهم عبر الإنترنت من الولايات المتحدة الأمريكية وتسليمها لهم في الإمارات.

وتخطط حالياً لتعميم هذه الخدمة لتغطي مزيداً من الأسواق والوجهات في المستقبل مستفيدةً من مكانة دبي كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية. وعززت «الإمارات للشحن الجوي» خلال السنة أيضاً قدراتها وإمكاناتها في مناولة الأدوية مع افتتاح منشأة جديدة في كل من شيكاغو وكوبنهاغن.

وسجلت فنادق الإمارات، خلال السنة المالية 2019 - 2020 عائدات بلغت 584 مليون درهم (159 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالسنة السابقة في سوق تسودها منافسة حادة ومتصاعدة، في الإمارات، ما أثّر في متوسط أسعار الغرف ومعدلات الإشغال.

أداء دناتا

وسجلت «دناتا» خلال السنة المالية 2019 - 2020 انخفاضاً حاداً في أرباحها بنسبة 57% لتبلغ 618 مليون درهم (168 مليون دولار)، بما في ذلك المكاسب الناجمة عن صفقة مرة واحدة، حيث باعت «دناتا» حصتها في شركة تكنولوجيا المعلومات «Accelya» التي استحوذت عليها «فيستا إكويتي بارتنرز».

وإذا ما استثنيت هذه الصفقة، فإن الانخفاض كان سيبلغ 72% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، التي تضمنت بيع «دناتا» حصتها في مجموعة «هوغ روبنسون» لإدارة السفر التي استحوذت عليها مجموعة «أميكس» لأعمال السفر. وبمقارنة الربحية من دون احتساب الصفقتين، فإن أرباح «دناتا» للسنة المالية 2019 - 2020 تكون قد تراجعت بنسبة 64% مقارنة بالسنة السابقة.

وارتفع إجمالي عائدات «دناتا» إلى 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار) بنمو 2%. ويعكس ذلك استمرار توسع أعمالها، وخصوصاً في قطاع التموين، والمحافظة على عملائها وكذلك نتيجة فوزها بعقود جديدة في أقسامها الأربعة.

وساهمت العمليات الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 72% من إجمالي عائدات دناتا. وواصلت «دناتا» إرساء أسس للنمو المستقبلي، فقد استثمرت 800 مليون درهم (218 مليون دولار) في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات، واستخدام تقنيات متقدمة وتطوير الموارد البشرية.

لوجستيات

وعززت «دناتا» مكانتها في صناعة لوجستيات الشحن في الإمارات والمنطقة من خلال تعاونها مع «وولينبورن ترانسبورت»، التي تعد أكبر شركة في أوروبا للنقل بالشاحنات وتزويد صناعة الشحن الجوي. وسوف تساهم هذه الشراكة في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وكذلك في دخول أسواق جديدة.

وسجلت عائدات قسم عمليات المطارات الدولية في دناتا انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% إلى 3.9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، ما يعكس ازدياد حدة المنافسة. ولا تزال عمليات المطارات العالمية تمثل أكبر قطاع للأعمال في دناتا من حيث المساهمة في العائدات.

وارتفع عدد الطائرات التي تمت مناولتها بنسبة 1% إلى 493 ألف طائرة، وذلك نتيجة لنمو حجم الأعمال قبل اندلاع الجائحة وافتتاح مواقع جديدة والفوز بعقود جديدة، في حين سجلت كميات الشحن التي تمت مناولتها انخفاضاً بنسبة 6% إلى 2.2 مليون طن.

وواصلت «دناتا» خلال السنة المالية 2019 - 2020، تعزيز عمليات المطارات الدولية بالتوسع في عمليات مناولة الركاب والبضائع في مطارات هيوستن ونيويورك وواشنطن العاصمة، وذلك بعد حصولها على عقود جديدة. كما دشنت مرافق شحن جديدة بافتتاح مستودع ثانٍ في بروكسل مخصص لمناولة الواردات، ومنشأة «دناتا سيتي إيست» الجديدة في لندن هيثرو للصادرات المجهزة بأحدث التقنيات الكفيلة، والتي رفعت طاقة المناولة بنسبة معتبرة في أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وساهمت دناتا لتموين الطائرات بمبلغ 3.3 مليارات درهم (903 ملايين دولار) في عائدات دناتا، بنمو كبير نسبته 26%. وقامت الشركة بتحميل أكثر من 93 مليون وجبة طعام إلى العملاء من شركات الخطوط الجوية بنمو كبير نسبته 32%، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى سنة كاملة من عمليات «كوانتاس» للتموين في أستراليا التي استحوذت دناتا عليها في السنة الماضية.

عمليات تموين

وخلال السنة المالية 2019 - 2020، أطلقت «دناتا» أولى عملياتها للتموين في كندا بمطار فانكوفر، كما افتتحت عمليات تموين في هيوستن وبوسطن ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو، معززةً بذلك تواجدها وقدراتها في أمريكا الشمالية، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء وآفاقاً واسعة للنمو قبل توقف هذه العمليات الناشئة بفعل جائحة «كوفيد 19» في الربع الرابع.

وأعلنت «دناتا» خلال السنة المالية الماضية أيضاً خططاً لمنشأة جديدة في مانشستر بالمملكة المتحدة، وعن شراكة مهمة لإدارة عمليات التموين الخاصة بشركة «إير لينغاس» لخدمة رحلات الناقلة الوطنية الإيرلندية التي تنطلق من العاصمة دبلن.

وسجلت عائدات دناتا لخدمات السفر انخفاضاً بنسبة 4% إلى 3.5 مليارات درهم (964 مليون دولار). وانخفضت قيمة الصفقات الإجمالية الأساسية TTV لخدمات السفر المباعة بنسبة 6% إلى 10.8 مليارات درهم (3 مليارات دولار).

وشهد قسم السفر في «دناتا» طلباً ضعيفاً على السفر ترك آثاره على الأداء التجاري، وتحديداً في قطاع المستهلكين B2C في المملكة المتحدة وأوروبا، ما دفع الفريق الإداري إلى بدء مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة السفر، كان من بعض نتائجها انخفاض بقيمة 132 مليون درهم في تقييم العلامات التجارية الاستهلاكية لدناتا B2C في المملكة المتحدة.

وحافظت أعمال «دناتا للسفر» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوياتها. ووسعت «دناتا» خلال السنة الماضية شبكة منافذ التجزئة بافتتاح منافذ خدمة جديدة وإطلاق علامة السفر التجارية الجديدة «رحلتي»، التي صممها موظفون إماراتيون خصيصاً لتلبية متطلبات مواطني الإمارات.

وتأثر قسم السفريات في «دناتا»، مثله في ذلك مثل الأقسام الأخرى، بجائحة «كوفيد 19» في الربع الرابع، حيث سجل الطلب على السفر هبوطاً حاداً مفاجئاً، وبدأ العملاء من الشركات والأفراد بالمطالبة باسترجاع ما دفعوه من أموال لشراء برامج السفر.

14.3 مليار درهم تكلفة «دناتا» التشغيلية

ارتفعت تكلفة «دناتا» التشغيلية خلال السنة المالية بنسبة 8% إلى 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، ما يعكس تأثير النمو العضوي عبر مختلف أعمالها، بالإضافة إلى إدماج التملكات الجديدة، وبشكل خاص عبر عملياتها للمطارات الدولية وقسم التموين.

وبلغت أرصدة «دناتا» النقدية 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بنمو 4%. وحققت الشركة 1.4 مليار درهم (387 مليون دولار) أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية 2019 - 2020. ويتماشى ذلك مع تحسن الأرصدة النقدية للشركة ويضعها في موقع قوي لتمويل استثماراتها.

واستقرّت عائدات «دناتا» لعمليات المطار (دولة الإمارات)، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن، عند 3.2 مليارات درهم (864 مليون دولار).

وانخفضت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة في الإمارات بنسبة 11% لتصل إلى 188 ألف طائرة، وذلك نتيجة لإغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة خلال شهري أبريل ومايو 2019، وتعليق الرحلات في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19» في مارس 2020.

وسجلت كميات الشحن التي تعاملت معها دناتا انخفاضاً بنسبة 4% إلى 698 ألف طن نتيجة تباطؤ الطلب في سوق الشحن الجوي عالمياً، وإغلاق مدرج مطار دبي مدة 45 يوماً في الربع الأول.

وأنجزت «دناتا» خلال السنة المالية أول عملية مناولة بيئية بالكامل في الإمارات، وكانت لإحدى طائرات «فلاي دبي» في مطار دبي الدولي، وذلك بفضل استثمارها مسبقاً في معدات لا تصدر انبعاثات ضارة. كما افتتحت «مرحبا» لخدمات المطار التابعة لدناتا صالة جديدة في مطار دبي الدولي، ووسعت شبكتها العالمية بافتتاح صالتين في مطار شانغي الدولي في سنغافورة.

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